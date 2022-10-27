Galaxy S23 Ultra kamerası, Samsung’un son 5 yılda yaptığı en iyi kamera olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisi için yalnızca birkaç ay kaldı ve bu süre zarfında elimize çok daha fazla bilgi geçmesini bekliyoruz. Güney Koreli firmanın bu seride görsel açıdan oldukça cimri davranacağını zaten önceki haberlerde bahsetmiştik ancak özellikle Galaxy S23 Ultra’nın kamera tarafındaysa işler hiçte öyle değil.

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Hatırlayacağınız üzere Samsung'un Galaxy S23 Ultra'da 200MP ana kameraya yer vermesi bekleniyor. Pek çok kaynaktan doğrulan bu iddia yerini korurken tutarlığıyla bilenen Ice Universe, Galaxy S23 Ultra’nın kamera konusunda çok güçlü olacağını aktarıyor. Piyasaya 200MP kameraya sahip telefonlar girmiş olsa da Samsung’un bu üst düzey modelinde daha gelişmiş bir sensör kullandığı ve görüntü işleme algoritmalarında ciddi bir ilerleme kaydetti bildiriliyor. Sızıntı kaynağına göre Galaxy S23 Ultra, düşük ışık koşullarında Galaxy S22 Ultra’dan önemli ölçüde daha iyi fotoğraflar ve videolar çekiyor.

Son 5 yıldaki en büyük ilerleme

Tam Boyutta Gör Aynı şekilde Galaxy S23 Ultra’nın, son beş yılda (Galaxy S10’dan bu yana) kamera performansında ki en büyük gelişmeyi yaşayacağı iddia ediliyor. Samsung’un halihazırda piyasada kullanılan birkaç 200MP çözünürlük sunan kamera sensörü bulunuyor. Ancak Galaxy S23 Ultra’da bunlardan farklı bir sensör yer alacak. Şimdilik bu sensörün özellikleri konusunda ise bilgi bulunmuyor.

Galaxy S23 ne zaman çıkacak?

Eğer tüm bu bilgiler doğruysa Galaxy S23 Ultra, kamera performansı konusunda çoğu rakibini geride bırakabilir. Galaxy S22 Ultra’nın kamerası zaten oldukça güçlüydü ve bahsedilen ilerleme kaydedilirse Galaxy S23 Ultra rakipsiz bir konuma yükselebilir. Ek olarak telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB/512 GB/1 TB depolama ve 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor. Ayrıca 200MP kameranın yanında 12MP ultra geniş kamera, iki adet 10MP telefoto kamera (3x ve 10x zoom) ve OIS özellikli 40MP selfie kamerasının olacağı söylenmekte. Galaxy S23 çıkış tarihi ise önümüzdeki yılın ilk döneminde olacak.

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