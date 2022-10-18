Samsung Galaxy S23'ün tüm özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S23'ü piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. En son sızıntı ise akıllı telefonun tüm teknik detaylarını ortaya koyuyor.

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Yayınlanan raporlara göre Galaxy S23, Galaxy S22'ye çok benzeyecek. Sızıntı kaynağı olan teknoloji uzmanı Yogesh Brar yeni akıllı telefonun 120Hz yenileme hızı sunan 6,1 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Öte yandan telefonun donanım omurgasını ise 8GB RAM ve 128/256GB ROM ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci oluşturacak.

Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkacak?

Ana kameranın OIS destekli 50 megapiksel sensöre sahip olacağı belirtilirken, diğer iki kameranın ise 12MP ultra geniş açılı ve 10MP telefoto özellikli olacağı söyleniyor. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlükle gelecek. Samsung Galaxy S23'ün 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 3.900 mAh bataryaya sahip olması beklenirken, cihazın OneUI 5.0 arayüzü ile Android 13 üzerinde çalışacağı kesin diyebiliriz.

Samsung Galaxy S23 daha önce Geekbench veritabanında görülmüştü. Akıllı telefonun görünümü de zaten biliniyor ve ilk kılıfları Çin'de ortaya çıkmış durumda. Yeni serinin tanıtımının 2023 yılının başlarında yapılması bekleniyor.

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