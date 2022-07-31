Samsung Galaxy Watch 5 serisi her açıdan görüntülendi: İşte yeni tasarım ve renkler

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Samsung Galaxy Watch 5 serisinin tasarımını ortaya çıkaran görseller ilk kez paylaşılmıyor; 91Mobiles, birkaç hafta önce saati 360 derece görmemizi sağlayan görselleri paylaşmıştı. Aradan fazla geçmedi ki, yeni nesil Galaxy Watch’un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı; böylelikle Samsung Watch 5’in tasarımı ve renk seçenekleri netleşti.

Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun fiyatı ve pil ömrü belli oldu 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy Watch 5 nasıl olacak?

Sızdırılan görüntüler, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro’yu her açıdan görmemizi sağlıyor. Yakından bakıldığında, soldaki iki modelin Galaxy Watch 5 Pro olduğu görülüyor. SM-R920 ve SM-R925F model numaralarına sahip olan Watch 5 Pro, 45 mm kasa boyutu ve sportif saat kayışıyla gelecek. Sonraki üç model muhtemelen SM-R900, SM-R905F ve SM-R910 model numaralı Galaxy Watch 5. Watch 5, 40 mm ve 44 mm kasa boyutu ve toka mekanizmalı silikon kayışlarla gelecek.

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Samsung Watch 5 Pro, muhtemelen daha büyük kapasiteli pil sebebiyle diğer modele kıyasla daha büyük çerçevelere sahip. İki model de sağ yanda fiziksel düğme ve mikrofona sahip.

Watch 5 serisinin yerleşik GPS ile gelmesi ve 5 metreye kadar suya dayanıklı olması bekleniyor. SM-R925F (Pro model) ve SM-R905F, LTE bağlantısını destekleyecek. Pro, siyah ve kahverengi renklerde görülürken, diğer model rose gold, lavanta ve siyah renk seçeneği sunuyor.

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Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro’nun tasarımı netleşti