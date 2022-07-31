Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 5 serisi her açıdan görüntülendi: İşte yeni tasarım ve renkler

    Samsung Galaxy Watch 5 tanıtımı 10 Ağustos’ta Unpacked etkinliğinde gerçekleşecek. Lansmana az bir süre kala, Galaxy Watch 5 ve 5 Pro’yu her açıdan gösteren görseller paylaşıldı.
    2

    samsung galaxy watch 5
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Watch 5 serisinin tasarımını ortaya çıkaran görseller ilk kez paylaşılmıyor; 91Mobiles, birkaç hafta önce saati 360 derece görmemizi sağlayan görselleri paylaşmıştı. Aradan fazla geçmedi ki, yeni nesil Galaxy Watch’un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı; böylelikle Samsung Watch 5’in tasarımı ve renk seçenekleri netleşti.

    Samsung Galaxy Watch 5 nasıl olacak?

    Sızdırılan görüntüler, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro’yu her açıdan görmemizi sağlıyor. Yakından bakıldığında, soldaki iki modelin Galaxy Watch 5 Pro olduğu görülüyor. SM-R920 ve SM-R925F model numaralarına sahip olan Watch 5 Pro, 45 mm kasa boyutu ve sportif saat kayışıyla gelecek. Sonraki üç model muhtemelen SM-R900, SM-R905F ve SM-R910 model numaralı Galaxy Watch 5. Watch 5, 40 mm ve 44 mm kasa boyutu ve toka mekanizmalı silikon kayışlarla gelecek.

    Samsung Watch 5 Pro, muhtemelen daha büyük kapasiteli pil sebebiyle diğer modele kıyasla daha büyük çerçevelere sahip. İki model de sağ yanda fiziksel düğme ve mikrofona sahip.

    Watch 5 serisinin yerleşik GPS ile gelmesi ve 5 metreye kadar suya dayanıklı olması bekleniyor. SM-R925F (Pro model) ve SM-R905F, LTE bağlantısını destekleyecek. Pro, siyah ve kahverengi renklerde görülürken, diğer model rose gold, lavanta ve siyah renk seçeneği sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 5 saat önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız