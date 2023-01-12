Samsung Galaxy S23'ün ilk resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı ve renkleri

Samsung merakla beklenen Galaxy S23 akıllı telefonlarını 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Alman Winfuture internet sitesi seri kapsamında sunulacak standart modelin basın görsellerini yayınladı.

Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra tasarımı belli oldu 18 sa. önce eklendi

Görüntülere bakılırsa cihaz selefine benzer bir tasarımla gelecek. Zaten daha önceki sızıntılar da bize bunu göstermişti. Galaxy S23 siyah, beyaz, yeşil ve pembe/mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

Tasarımda göze çarpanlar

Akıllı telefonun arka panelinde çıkıntılı kamera adası yer almayacak. Daha iyi bir tutuş sağlamak için kenarlarında hafif kavis olacak. Galaxy S23'ün ön yüzünde düz bir ekran ve üzerinde 12 megapiksel selfie kamera içeren küçük bir delik bulunacak.

Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana sensörün görev yapacağını belirtelim. Buna 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 10 megapiksel telefoto kamera eşlik edecek. Ayrıca 6.1 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 3.700 mAh pil de konuşuluyor.

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