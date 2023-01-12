Samsung Galaxy S23'ün ilk resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı ve renkleri

Görüntülere bakılırsa cihaz selefine benzer bir tasarımla gelecek. Zaten daha önceki sızıntılar da bize bunu göstermişti. Galaxy S23 siyah, beyaz, yeşil ve pembe/mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.
Tasarımda göze çarpanlar
Akıllı telefonun arka panelinde çıkıntılı kamera adası yer almayacak. Daha iyi bir tutuş sağlamak için kenarlarında hafif kavis olacak. Galaxy S23'ün ön yüzünde düz bir ekran ve üzerinde 12 megapiksel selfie kamera içeren küçük bir delik bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..