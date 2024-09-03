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    Samsung Galaxy S24 FE modelinde çift SIM destekli bir versiyon da olacak

    Uzun bir süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden Samsung Galaxy S24 FE’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Son bilgiler cihazın çift SIM destekli bir versiyon içereceğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy S24 FE'nin özellikleri netleşiyor

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TDRA) ve UL Demko sertifikasyon platformları, Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10+'ın hem Wi-Fi hem de 5G versiyonlarının geleceğini doğruladı. Bunun yanı sıra, Samsung Galaxy S24 FE modeli de hem TDRA hem de TUV Rheinland sertifikasyon platformlarında görüntülendi.

    TUV sertifikası, Galaxy S24 FE'nin 25W kablolu şarj desteği sunacağını ortaya koyuyor, bu da bir önceki modelle aynı şarj hızını koruyacağını gösteriyor. Ayrıca, telefonun 9W kablosuz şarj desteği sunacağı da bildiriliyor. İlginç bir şekilde, Galaxy S23 FE'nin 15W kablosuz şarj desteğine sahip olduğu biliniyor, bu da yeni modelde kablosuz şarj hızında bir düşüş anlamına geliyor.

    TUV sertifikasyonu ayrıca, Galaxy S24 FE'nin toplamda yedi farklı model numarasıyla geleceğini belirtiyor: SM-S721B/DS, SM-S721B, SM-S721N, SM-S721Q, SM-S721U, SM-S721W ve SM-S7210. Bu model numaralarının farklı pazarlarda kullanılmak üzere tasarlandığı düşünülüyor. Örneğin, SM-S721B'nin global versiyonu temsil ettiğini, SM-S721U'nun ise ABD pazarı için olduğunu söyleyebiliriz.

    TDRA sertifikasyon listesine göre, Galaxy S24 FE'nin çift SIM desteği sunan bir versiyonu da bulunacak, bu model “SM-S721B/DS” olarak adlandırılmış. Cihazın global varyantı, aynı zamanda Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından da onaylandı. Bu onay, telefonun Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, 5G bağlantısı, LTE ve GSM desteğine sahip olacağını doğruluyor. Cihazın boyutları ise yaklaşık 162mm yükseklik ve 77.3mm genişlik olarak kaydedildi.

    Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerini güçlendiren Exynos 2400 yonga setinin biraz daha düşük hızda çalışan bir versiyonuyla donatılacağı artık neredeyse kesin bir bilgi. Ayrıca yeni modelin Eylül ayı ile Ekim ayı başları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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