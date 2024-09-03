Samsung Galaxy S24 FE modelinde çift SIM destekli bir versiyon da olacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TDRA) ve UL Demko sertifikasyon platformları, Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10+'ın hem Wi-Fi hem de 5G versiyonlarının geleceğini doğruladı. Bunun yanı sıra, Samsung Galaxy S24 FE modeli de hem TDRA hem de TUV Rheinland sertifikasyon platformlarında görüntülendi.

TUV sertifikası, Galaxy S24 FE'nin 25W kablolu şarj desteği sunacağını ortaya koyuyor, bu da bir önceki modelle aynı şarj hızını koruyacağını gösteriyor. Ayrıca, telefonun 9W kablosuz şarj desteği sunacağı da bildiriliyor. İlginç bir şekilde, Galaxy S23 FE'nin 15W kablosuz şarj desteğine sahip olduğu biliniyor, bu da yeni modelde kablosuz şarj hızında bir düşüş anlamına geliyor.

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TUV sertifikasyonu ayrıca, Galaxy S24 FE'nin toplamda yedi farklı model numarasıyla geleceğini belirtiyor: SM-S721B/DS, SM-S721B, SM-S721N, SM-S721Q, SM-S721U, SM-S721W ve SM-S7210. Bu model numaralarının farklı pazarlarda kullanılmak üzere tasarlandığı düşünülüyor. Örneğin, SM-S721B'nin global versiyonu temsil ettiğini, SM-S721U'nun ise ABD pazarı için olduğunu söyleyebiliriz.

TDRA sertifikasyon listesine göre, Galaxy S24 FE'nin çift SIM desteği sunan bir versiyonu da bulunacak, bu model “SM-S721B/DS” olarak adlandırılmış. Cihazın global varyantı, aynı zamanda Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından da onaylandı. Bu onay, telefonun Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, 5G bağlantısı, LTE ve GSM desteğine sahip olacağını doğruluyor. Cihazın boyutları ise yaklaşık 162mm yükseklik ve 77.3mm genişlik olarak kaydedildi.

Galaxy S24 FE'nin, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerini güçlendiren Exynos 2400 yonga setinin biraz daha düşük hızda çalışan bir versiyonuyla donatılacağı artık neredeyse kesin bir bilgi. Ayrıca yeni modelin Eylül ayı ile Ekim ayı başları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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