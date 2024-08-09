Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve detayları ortaya çıktı

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S24 FE modeli resmi destek sayfalarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun resmi basın görselleriyle birlikte bazı resmi teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Galaxy S24 FE, görünüşe göre selefine kıyasla daha büyük bir ekran ve daha güçlü bir donanımla birlikte piyasaya çıkacak. Galaxy S24 FE görselleri ortaya çıktı Aktarılanlara göre Galaxy S24 FE, S23 FE’ye kıyasla daha büyük olan 6,7 inç ekranla piyasaya sürülecek ve ayrıca 1.900 nit'e kadar zirve parlaklığa sahip olacak. Bu ekran parlaklığı üst seviye cihazlara oldukça yakın bir seviyede diyebiliriz. Bununla birlikte telefonu güç verecek yonga ise Exyos 2400e olacak, bu yonga Exynos 2200’den daha güçlü ve verimli olacak. Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak. Telefona aynı zamanda 4.565mAh gücünde bir batarya eşlik edece. Bu batarya ile 78 saate kadar müzik dinlenebilecek ve 29 saate kadar video izlenebilecek. Galaxy S24 FE için en az beş renk seçeneği sunulacak. Bu renklere Samsung.com'a özel seçeneklerin dahil olmayacağı aktarılıyor: Grafit, Mavi, Gümüş/Beyaz, Yeşil ve Sarı. Belirtilenlere göre Samsung’un web sitesinde iki ek seçenek daha bulunacak. Samsung ayrıca şaşırtıcı olmayan bir şekilde Galaxy AI'yı Galaxy S24 FE'ye getiriyor. Galaxy S24 FE’nin ayrıca en az One UI 6.1.1 sürümünü de çalıştıracağına dikkat çekiliyor. Galaxy AI ile gelecek görsel düzenleme, Circle to Search ve Canlı Çeviri gibi yapay zeka özellikleri telefonda bulunacak. Fiyat tarafında şimdilik bir bilgi yok ancak cihazın 600 ila 700 dolar arasında konumlanması bekleniyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.