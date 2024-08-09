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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve detayları ortaya çıktı

    Samsung’un merakla beklenen daha uygun fiyatlı Galaxy S24 FE modeli resmi basın görselleri ve teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy S24 FE:
    Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve tüm detaylar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S24 FE modeli resmi destek sayfalarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun resmi basın görselleriyle birlikte bazı resmi teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Galaxy S24 FE, görünüşe göre selefine kıyasla daha büyük bir ekran ve daha güçlü bir donanımla birlikte piyasaya çıkacak.

    Galaxy S24 FE görselleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve tüm detaylar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Galaxy S24 FE, S23 FE’ye kıyasla daha büyük olan 6,7 inç ekranla piyasaya sürülecek ve ayrıca 1.900 nit'e kadar zirve parlaklığa sahip olacak. Bu ekran parlaklığı üst seviye cihazlara oldukça yakın bir seviyede diyebiliriz. Bununla birlikte telefonu güç verecek yonga ise Exyos 2400e olacak, bu yonga Exynos 2200’den daha güçlü ve verimli olacak. Kamera noktasında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak.
    Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve tüm detaylar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Telefona aynı zamanda 4.565mAh gücünde bir batarya eşlik edece. Bu batarya ile 78 saate kadar müzik dinlenebilecek ve 29 saate kadar video izlenebilecek. Galaxy S24 FE için en az beş renk seçeneği sunulacak. Bu renklere Samsung.com'a özel seçeneklerin dahil olmayacağı aktarılıyor: Grafit, Mavi, Gümüş/Beyaz, Yeşil ve Sarı. Belirtilenlere göre Samsung’un web sitesinde iki ek seçenek daha bulunacak.

     

    Samsung Galaxy S24 FE’ye ait görseller ve tüm detaylar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung ayrıca şaşırtıcı olmayan bir şekilde Galaxy AI'yı Galaxy S24 FE'ye getiriyor. Galaxy S24 FE’nin ayrıca en az One UI 6.1.1 sürümünü de çalıştıracağına dikkat çekiliyor. Galaxy AI ile gelecek görsel düzenleme, Circle to Search ve Canlı Çeviri gibi yapay zeka özellikleri telefonda bulunacak. Fiyat tarafında şimdilik bir bilgi yok ancak cihazın 600 ila 700 dolar arasında konumlanması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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