Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24, Hepsiburada limitiyle 3 taksit imkanıyla satışa sunuldu

    Galaxy AI ile dikkat çeken Samsung Galaxy S24 serisi Hepsiburada'da ön siparişe sunuldu. Hepsiburada Limiti ile üç taksit imkanı ve çeşitli kampanyalarla satın alınabiliyor.
    Samsung Galaxy S24, Hepsiburada'da 3 taksit imkanıyla satışta Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI ile dünyanın ilk yapay zeka telefonu olarak öne çıkan Samsung Galaxy S24 serisi tanıtıldı. Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra, Hepsiburada'da çeşitli avantajlarla ön siparişe sunuldu.

    Galaxy S24 serisi, Galaxy AI ile yapay zeka çağını başlatıyor. Kullanıcının hayatını kolaylaştıran çeşitli yapay zeka özellikleri dahili olarak geliyor. Başka bir uygulamaya geçmeden, doğrudan Samsung arayüzü üzerinden pek çok yapay zeka işlemi gerçekleştirilebiliyor.

    Hepsiburada'nın Galaxy S24 kampanyaları neler?

    • Hepsiburada müşterileri Hepsiburada Limiti ile Galaxy S24 serisini, kredi kartı limitinden düşmeden 3 taksit ile satın alabiliyor.
    • Eskiyi Yenile ile eski telefonunu getiren kullanıcılara 8000 TL’ye varan ek ödeme desteği veriliyor.
    • Samsung Galaxy S24 Ultra modellerinde ise 256 GB fiyatına 512 GB modeli satın alma fırsatı sunuluyor.

    Hepsiburada'dan Galaxy S24 serisini satın almak için tıklayın:

    Samsung Galaxy S24 128 GB 8 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

    Samsung Galaxy S24+ 256 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

    Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

    Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

    Galaxy AI özellikleri neler?

    Samsung ve Google arasında yapılan iş birliğiyle hayata geçirilen Circle to Search özelliği sayesinde telefondaki herhangi bir görseli veya metni çember halinde seçerek ilgili sonuca anında ulaşabilmek mümkün. Örneğin sosyal medya üzerinde gördüğünüz bir videodaki ayakkabıyı seçerek, o ayakkabının hangi marka model olduğunu bulabilir ve satış sayfalarına ulaşabilirsiniz.

    Chat Asistanı adı verilen özellik ile dil engeli olmadan mesajlaşabilirsiniz. Gelen ve gönderilen mesajlar anında tercüme ediliyor. Kopyala-yapıştır yapmakla uğraşmadan anında çeviri yapılıyor. Üstelik sohbetin içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde aynı anlama gelen cümleyi sohbete en uygun şekilde çevirebiliyor. Türkçe desteğinin Temmuz 2024'te gelmesi planlanıyor.

    Fotoğraf Asistanı ile yapay zekadan destek alarak akıllı telefon fotoğrafçılığı daha üst seviyeye taşınıyor. Kullanıcılara çeşitli çekim koşullarında olağanüstü kalitede fotoğraflar ve videolar çekme imkanı sunuluyor. Fotoğraf Asistanı sayesinde şu işlemler yapılabiliyor:

    • Arkaplan tamamlama
    • Fotoğraftaki objelerin yerini değiştirme/yeniden boyutlandırma
    • Düzenleme önerileriyle fotoğraf iyileştirme
    • Fotoğraftaki eksikleri algılama ve öneriler sunma

    Uzak mesafelerden zoom'lu resimler çekmek için Space Zoom özelliği kullanıma sunuluyor. Yapay zekanın derin öğrenme özelliği sayesinde yüksek çözünürlük ve daha net bir görüntü elde ediliyor.

    Web Asistanı ise web tarayıcınız üzerinden uzun makalelerin ve web sayfalarının özetlerini çıkararak, konu doğrultusunda paragraflara bölmeyi ve online içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Bu özellik Türkçe dilini destekliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    günde 5 yumurta yemek trigonometri fasikül önerisi petek temizliği yorumları migros çikolata 1 alana 1 bedava gece saat kaçta başlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız