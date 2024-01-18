Samsung Galaxy S24, Hepsiburada limitiyle 3 taksit imkanıyla satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Galaxy AI ile dünyanın ilk yapay zeka telefonu olarak öne çıkan Samsung Galaxy S24 serisi tanıtıldı. Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra, Hepsiburada'da çeşitli avantajlarla ön siparişe sunuldu.

Galaxy S24 serisi, Galaxy AI ile yapay zeka çağını başlatıyor. Kullanıcının hayatını kolaylaştıran çeşitli yapay zeka özellikleri dahili olarak geliyor. Başka bir uygulamaya geçmeden, doğrudan Samsung arayüzü üzerinden pek çok yapay zeka işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Hepsiburada'nın Galaxy S24 kampanyaları neler?

Hepsiburada müşterileri Hepsiburada Limiti ile Galaxy S24 serisini, kredi kartı limitinden düşmeden 3 taksit ile satın alabiliyor.

ile satın alabiliyor. Eskiyi Yenile ile eski telefonunu getiren kullanıcılara 8000 TL’ye varan ek ödeme desteği veriliyor.

desteği veriliyor. Samsung Galaxy S24 Ultra modellerinde ise 256 GB fiyatına 512 GB modeli satın alma fırsatı sunuluyor.

Hepsiburada'dan Galaxy S24 serisini satın almak için tıklayın:

Samsung Galaxy S24 128 GB 8 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy S24+ 256 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)

Galaxy AI özellikleri neler?

Samsung ve Google arasında yapılan iş birliğiyle hayata geçirilen Circle to Search özelliği sayesinde telefondaki herhangi bir görseli veya metni çember halinde seçerek ilgili sonuca anında ulaşabilmek mümkün. Örneğin sosyal medya üzerinde gördüğünüz bir videodaki ayakkabıyı seçerek, o ayakkabının hangi marka model olduğunu bulabilir ve satış sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Chat Asistanı adı verilen özellik ile dil engeli olmadan mesajlaşabilirsiniz. Gelen ve gönderilen mesajlar anında tercüme ediliyor. Kopyala-yapıştır yapmakla uğraşmadan anında çeviri yapılıyor. Üstelik sohbetin içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde aynı anlama gelen cümleyi sohbete en uygun şekilde çevirebiliyor. Türkçe desteğinin Temmuz 2024'te gelmesi planlanıyor.

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Fotoğraf Asistanı ile yapay zekadan destek alarak akıllı telefon fotoğrafçılığı daha üst seviyeye taşınıyor. Kullanıcılara çeşitli çekim koşullarında olağanüstü kalitede fotoğraflar ve videolar çekme imkanı sunuluyor. Fotoğraf Asistanı sayesinde şu işlemler yapılabiliyor:

Arkaplan tamamlama

Fotoğraftaki objelerin yerini değiştirme/yeniden boyutlandırma

Düzenleme önerileriyle fotoğraf iyileştirme

Fotoğraftaki eksikleri algılama ve öneriler sunma

Uzak mesafelerden zoom'lu resimler çekmek için Space Zoom özelliği kullanıma sunuluyor. Yapay zekanın derin öğrenme özelliği sayesinde yüksek çözünürlük ve daha net bir görüntü elde ediliyor.

Web Asistanı ise web tarayıcınız üzerinden uzun makalelerin ve web sayfalarının özetlerini çıkararak, konu doğrultusunda paragraflara bölmeyi ve online içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Bu özellik Türkçe dilini destekliyor.

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