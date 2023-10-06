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    Samsung Galaxy S24 titanyum çerçeveye sahip olacak

    Samsung’un önceki nesle göre daha fazla üzerine eğildiği Galaxy S24 serisi gelecek yılın ilk ayında tanıtılacak. Serinin dayanıklılık odaklı titanyum çerçeve ile geleceği iddia edildi. 
    Samsung Galaxy S24 Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro serisi ile birlikte hayatımıza giren titanyum çerçeve modası yavaş yavaş akıllı telefon dünyasını saracak gibi görünüyor. Gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen Galaxy S24 serisi için de titanyum gündeme geldi.

    Samsung Galaxy S24 serisine titanyum çerçeve

    Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S24 serisinin tamamı titanyum çerçeve ile gelecek. Yani Apple gibi belirli modellere değil Samsung tüm Galaxy S24 modellerine titanyum çerçeve özelliğini sunacak. Bu da önemli bir avantaj olacak.

    Titanyum çerçevenin sadece Galaxy S24 Ultra için olacağı ısrarla dile getiriliyor ancak kaynaklar Samsung’un standart Galaxy S24 için Vietnam’da titanyum çerçeve üretimi yapacağını, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için iki farklı tedarikçiden titanyum çerçeve tedarik edeceğini belirtiyor. Yani standart Galaxy S24 modelinde titanyum çerçeve diğerlerine göre biraz daha zayıf olabilir.

    18 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S24 serisinin Exynos 2400 yongası ile geleceği tahmin ediliyor. Exynos 2400 yonga seti yer yer Snapdragon 8 Gen 2 yongasına göre performans olarak geride kalıyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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