Samsung Galaxy S24 titanyum çerçeveye sahip olacak

Samsung Galaxy S24 serisine titanyum çerçeve
Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S24 serisinin tamamı titanyum çerçeve ile gelecek. Yani Apple gibi belirli modellere değil Samsung tüm Galaxy S24 modellerine titanyum çerçeve özelliğini sunacak. Bu da önemli bir avantaj olacak.
Titanyum çerçevenin sadece Galaxy S24 Ultra için olacağı ısrarla dile getiriliyor ancak kaynaklar Samsung’un standart Galaxy S24 için Vietnam’da titanyum çerçeve üretimi yapacağını, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için iki farklı tedarikçiden titanyum çerçeve tedarik edeceğini belirtiyor. Yani standart Galaxy S24 modelinde titanyum çerçeve diğerlerine göre biraz daha zayıf olabilir.
18 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S24 serisinin Exynos 2400 yongası ile geleceği tahmin ediliyor. Exynos 2400 yonga seti yer yer Snapdragon 8 Gen 2 yongasına göre performans olarak geride kalıyordu.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.