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    Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte video

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni bir video internete sızdı. Peki Galaxy S24 serisinin tepe modeli neler sunacak? İşte Galaxy S24 Ultra'nın yenilenen tasarımı...
    Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüleri ortaya çıktı! İşte video Tam Boyutta Gör
    17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy S24 serisi netleşmeye başladı.Bildiğiniz gibi serinin amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra, daha iyi kamera, derin AI entegrasyonu ve tanıdık ama yükseltilmiş bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı telefonun canlı görüntüleri ortaya çıktı. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

    Galaxy S24 Ultra'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Sızdırılan 17 saniyelik video, Galaxy S24 Ultra'nın hem kılıflı hem de kılıfsız halini bizlere gösteriyor. Dürüst olmak gerekirse sürpriz yok. Bildiğiniz gibi amiral gemisinin tasarımı daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Yani ufak yükseltmeler ile selefini temel alacağını biliyoruz. Videoda da gördüğümüz gibi artık düz bir ekrana ve daha ince ekran çerçevelerine sahip.

    Samsung'un kavisli ekranlara öncülük ettiği doğru olsa da, kenarlarda renk bozulması olmadan artık daha kusursuz bir deneyim sunulacak. Ayrıca, düz ekranların daha iyi bir genel korumaya sahip olduğunu ve kalem kullanımı da kolaylaştıracağını belirtmekte fayda var. 

    Ekranın üst bölümünde ise, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış. Ayrıca 162.3 x 79 x 8.6 mm ölçülerinde olan model, titanyum çerçeve sayesinde, çok daha hafif olacak.

    Peki Galaxy S24 Ultra neler sunacak?

    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı neredeyse doğrulandı. Telefonun ön yüzünde ise QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç OLED ekran bulunacak. Kutusundan ise 45W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkması bekleniyor.

    Öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise, Gauss AI adı verilen cihaz içi üretken yapay zeka olacak. Üstelik AI desteğinin yalnızca bununla sınırlı olmayacağını belirtelim. düşük ışık fotoğrafçılığında da iyileşme görülecek ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığa olanak tanıyan ek özellikler sunacak.

    Kamera bölümünde ise OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kamera ile karşılaşacağız. Galaxy S24 serisi hakkında merak edilen tüm detayların 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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