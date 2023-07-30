Samsung Galaxy S24 serisi, titanyum kasaya sahip olabilir

Samsung Galaxy S24, titanyum kasaya sahip olacak
Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları için muhtemelen paslanmaz çelik bir çerçeve benimseyeceğine dair birçok söylenti geldi ve geçti. Ancak bu söylentiler şimdiye kadar gerçekleşemedi. Samsung'un amiral gemisi telefonlarındaki alüminyum çerçeve, onları piyasadaki en dayanıklı cihazlar arasında yapsada Apple, son birkaç yılda piyasaya sürülen iPhone'lardaki paslanmaz çelik çerçeve sayesinde bir telefonun ne kadar kaliteli hissettirdiği konusunda biraz üstünlük sağladı. Bu üstünlük yarışında öne geçmek isteyen Samsung, Galaxy S24 serisi ile titanyum çerçeveye geçebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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