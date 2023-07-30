Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, şimdilerde Galaxy S24 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir söylentiye göreyse uzun zamandır alüminyum kasa ile ilerleyen şirket, stratejisini Galaxy S24 serisi ile değiştirebilir.

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Samsung Galaxy S24, titanyum kasaya sahip olacak

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları için muhtemelen paslanmaz çelik bir çerçeve benimseyeceğine dair birçok söylenti geldi ve geçti. Ancak bu söylentiler şimdiye kadar gerçekleşemedi. Samsung'un amiral gemisi telefonlarındaki alüminyum çerçeve, onları piyasadaki en dayanıklı cihazlar arasında yapsada Apple, son birkaç yılda piyasaya sürülen iPhone'lardaki paslanmaz çelik çerçeve sayesinde bir telefonun ne kadar kaliteli hissettirdiği konusunda biraz üstünlük sağladı. Bu üstünlük yarışında öne geçmek isteyen Samsung, Galaxy S24 serisi ile titanyum çerçeveye geçebilir.

Tam Boyutta Gör Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı şifreli paylaşım, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S24'te titanyum kasa kullanabileceğini ortaya çıkardı. Ne yazık ki titanyum, alüminyumdan yaklaşık 10 kat daha pahalı. Bu nedenle Samsung, fiyatları düşük tutmak için Galaxy S24 Ultra için titanyum bir çerçeve kullanabilir.

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Samsung Galaxy S24 serisi, titanyum kasaya sahip olabilir