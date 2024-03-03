Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye'de ve dünyada büyük ilgi görüyor

Tam Boyutta Gör Samsung, 17 Ocak 2024 tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisinin satış miktarı hakkında açıklama yaptı. Samsung'un açıklamasına göre Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri, dünyanın dört bir yanında büyük ilgiyle karşılanıyor. Güney Kore'den ABD'ye, Hindistan’dan Türkiye’ye geniş bir coğrafyada tüketicilerin yoğun ilgisini çektiği ifade ediliyor.

Türkiye'de Galaxy S23 serisini ikiye katladı

Türkiye pazarında Galaxy S24 serisinin satışları, Galaxy S23 serisinin satışlarını ikiye katladı. Türkiye pazarında, Galaxy S24 Serisi’nin stokları, lansmanın ilk haftasında tükenmişti. Samsung Türkiye, hızlı bir şekilde stokların yenileyerek satışa devam etti.

Samsung Galaxy S24 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Samsung'un online mağazasında Galaxy S24 serisi için özerl renk seçenekleri sunuluyor. Galaxy S24 ve S24+ için özel Yeşil, Safir Mavi,Turuncu; Galaxy S24 Ultra için ise Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu renk seçenekleri, kullanıcılar tarafından özel bir talep görmeye devam ediyor.

Güney Kore'de satış rekoru

Galaxy S24 Serisi, Güney Kore'deki çıkışının ardından ilk 28 gün içinde 1 milyon adet satışa ulaşarak kendi evinde rekor bir başarıya imza attı. Bu etkileyici satış hızı, Galaxy S24 Serisi’nin, Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en hızlı kabul gören modellerden biri olduğunu gösteriyor. Anavatanı Güney Kore'de bu derece hızlı bir başarıya ulaşması, serinin yenilikçi özelliklerinin ve üstün performansının kullanıcılar tarafından ne kadar beğenildiğini gösteriyor. Ayrıca Galaxy S24 Serisi, ABD ve Hindistan'da satışlarını artırdı ve daha fazla kişiye ulaştı.

Serinin en çok satanı Galaxy S24 Ultra

Serinin en çok satan modeli Galaxy S24 Ultra modeli oldu. 200 MP kamera, titanyum çerçeve, Snapdragon 8 Gen 3, S-Pen gibi özellikler tüketiciler Ultra modelini tercih etmesini sağladı.

Yalnızca Samsung’un online mağazasında yer alan Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu renk seçeneklerine sahip Galaxy S24 Ultra hakkında daha fazla bilgi edinmek ve satın almak isteyen tüketiciler, https://shop.samsung.com/tr/galaxy-s24-ultra/ adresini ziyaret edebilirler.

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Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye'de büyük ilgi görüyor