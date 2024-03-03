Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye'de ve dünyada büyük ilgi görüyor

- Türkiye'de Galaxy S23 serisini ikiye katladı
- Güney Kore'de satış rekoru
- Serinin en çok satanı Galaxy S24 Ultra
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Türkiye'de Galaxy S23 serisini ikiye katladı
Türkiye pazarında Galaxy S24 serisinin satışları, Galaxy S23 serisinin satışlarını ikiye katladı. Türkiye pazarında, Galaxy S24 Serisi’nin stokları, lansmanın ilk haftasında tükenmişti. Samsung Türkiye, hızlı bir şekilde stokların yenileyerek satışa devam etti.
Samsung'un online mağazasında Galaxy S24 serisi için özerl renk seçenekleri sunuluyor. Galaxy S24 ve S24+ için özel Yeşil, Safir Mavi,Turuncu; Galaxy S24 Ultra için ise Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu renk seçenekleri, kullanıcılar tarafından özel bir talep görmeye devam ediyor.
Güney Kore'de satış rekoru
Galaxy S24 Serisi, Güney Kore'deki çıkışının ardından ilk 28 gün içinde 1 milyon adet satışa ulaşarak kendi evinde rekor bir başarıya imza attı. Bu etkileyici satış hızı, Galaxy S24 Serisi’nin, Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en hızlı kabul gören modellerden biri olduğunu gösteriyor. Anavatanı Güney Kore'de bu derece hızlı bir başarıya ulaşması, serinin yenilikçi özelliklerinin ve üstün performansının kullanıcılar tarafından ne kadar beğenildiğini gösteriyor. Ayrıca Galaxy S24 Serisi, ABD ve Hindistan'da satışlarını artırdı ve daha fazla kişiye ulaştı.
Serinin en çok satanı Galaxy S24 Ultra
Serinin en çok satan modeli Galaxy S24 Ultra modeli oldu. 200 MP kamera, titanyum çerçeve, Snapdragon 8 Gen 3, S-Pen gibi özellikler tüketiciler Ultra modelini tercih etmesini sağladı.
Yalnızca Samsung’un online mağazasında yer alan Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu renk seçeneklerine sahip Galaxy S24 Ultra hakkında daha fazla bilgi edinmek ve satın almak isteyen tüketiciler, https://shop.samsung.com/tr/galaxy-s24-ultra/ adresini ziyaret edebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.