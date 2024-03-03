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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye'de ve dünyada büyük ilgi görüyor

    Samsung'dan yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 serisi dünya genelinde yüksek ilgi görüyor. Türkiye'de satışlar ikiye katladı. Güney Kore'de satış rekoru kırıldı.
    Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye'de büyük ilgi görüyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 17 Ocak 2024 tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisinin satış miktarı hakkında açıklama yaptı. Samsung'un açıklamasına göre Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri, dünyanın dört bir yanında büyük ilgiyle karşılanıyor. Güney Kore'den ABD'ye, Hindistan’dan Türkiye’ye geniş bir coğrafyada tüketicilerin yoğun ilgisini çektiği ifade ediliyor.

    Türkiye'de Galaxy S23 serisini ikiye katladı

    Türkiye pazarında Galaxy S24 serisinin satışları, Galaxy S23 serisinin satışlarını ikiye katladı. Türkiye pazarında, Galaxy S24 Serisi’nin stokları, lansmanın ilk haftasında tükenmişti. Samsung Türkiye, hızlı bir şekilde stokların yenileyerek satışa devam etti.

    Samsung'un online mağazasında Galaxy S24 serisi için özerl renk seçenekleri sunuluyor. Galaxy S24 ve S24+ için özel Yeşil, Safir Mavi,Turuncu; Galaxy S24 Ultra için ise Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu renk seçenekleri, kullanıcılar tarafından özel bir talep görmeye devam ediyor. 

    Güney Kore'de satış rekoru

    Galaxy S24 Serisi, Güney Kore'deki çıkışının ardından ilk 28 gün içinde 1 milyon adet satışa ulaşarak kendi evinde rekor bir başarıya imza attı. Bu etkileyici satış hızı, Galaxy S24 Serisi’nin, Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en hızlı kabul gören modellerden biri olduğunu gösteriyor. Anavatanı Güney Kore'de bu derece hızlı bir başarıya ulaşması, serinin yenilikçi özelliklerinin ve üstün performansının kullanıcılar tarafından ne kadar beğenildiğini gösteriyor. Ayrıca Galaxy S24 Serisi, ABD ve Hindistan'da satışlarını artırdı ve daha fazla kişiye ulaştı. 

    Serinin en çok satanı Galaxy S24 Ultra

    Serinin en çok satan modeli Galaxy S24 Ultra modeli oldu. 200 MP kamera, titanyum çerçeve, Snapdragon 8 Gen 3, S-Pen gibi özellikler tüketiciler Ultra modelini tercih etmesini sağladı.

    Yalnızca Samsung’un online mağazasında yer alan Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu renk seçeneklerine sahip Galaxy S24 Ultra hakkında daha fazla bilgi edinmek ve satın almak isteyen tüketiciler, https://shop.samsung.com/tr/galaxy-s24-ultra/ adresini ziyaret edebilirler. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 7 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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