Samsung Galaxy S24, trafik kazası algılama özelliği kazanabilir

Tam Boyutta Gör Trafik kazası algılama özelliği Google Pixel 3 ile kullanıma sunuldu. Daha sonra Apple, benzer bir özelliği iPhone 14 serisinde sundu. Artık daha fazla şirket bu özelliği telefonuna dahil edecek gibi görünüyor.

Mishaal Rahman’a göre Samsung, kaza tespiti özelliği üzerinde çalışıyor. Galaxy S24, S24+, S24 Ultra ve Z Fold 5 dahil olmak üzere bazı üst düzey telefonların bu özelliği alabileceğine dair işaretlere rastlandı. One UI 6.1 kodlarında Car Crash Detect Wakeup adıyla sensörü devreye sokan ve devre dışı bırakan gizli bir uygulamaya rastlandı. One UI 6.1’de bu özellik bulunmadığından, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen One UI 7.0 güncellemesiyleSamsung’un özelliği dahil etmesi mümkün.

Araba kazası algılama, ivmeölçer, jiroskop ve mikrofon yardımıyla kullanıcının telefonundan ses ve hareket verilerini alıyor. Daha sonra bu veriler kişinin bir kazaya karışıp karışmadığını belirlemek için kullanılıyor. Kaza durumu varsa telefon otomatik olarak acil servisi arıyor ve mevcut konumu gönderiyor. Google’ın Pixel telefonları kaza algılama devreye girdiğinde kişinin mevcut konumunu, itfaiye, acil servis ve polisle sessizce paylaşma seçeneği de sunuyor. Samsung bu özelliği de sunacak mı bilinmiyor.

