Samsung Galaxy S24, trafik kazası algılama özelliği kazanabilir

Mishaal Rahman’a göre Samsung, kaza tespiti özelliği üzerinde çalışıyor. Galaxy S24, S24+, S24 Ultra ve Z Fold 5 dahil olmak üzere bazı üst düzey telefonların bu özelliği alabileceğine dair işaretlere rastlandı. One UI 6.1 kodlarında Car Crash Detect Wakeup adıyla sensörü devreye sokan ve devre dışı bırakan gizli bir uygulamaya rastlandı. One UI 6.1’de bu özellik bulunmadığından, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen One UI 7.0 güncellemesiyleSamsung’un özelliği dahil etmesi mümkün.
Araba kazası algılama, ivmeölçer, jiroskop ve mikrofon yardımıyla kullanıcının telefonundan ses ve hareket verilerini alıyor. Daha sonra bu veriler kişinin bir kazaya karışıp karışmadığını belirlemek için kullanılıyor. Kaza durumu varsa telefon otomatik olarak acil servisi arıyor ve mevcut konumu gönderiyor. Google’ın Pixel telefonları kaza algılama devreye girdiğinde kişinin mevcut konumunu, itfaiye, acil servis ve polisle sessizce paylaşma seçeneği de sunuyor. Samsung bu özelliği de sunacak mı bilinmiyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-z-fold-5-car-crash-detection-rumor/ https://www.androidpolice.com/galaxy-s24-car-crash-detection/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.