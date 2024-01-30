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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24, trafik kazası algılama özelliği kazanabilir

    Samsung, trafik kazası algılama özelliğini bazı üst seviye akıllı telefonlarına getirebilir. Galaxy S24 ve Z Fold 5'in One UI 7.0 güncellemesiyle bu özelliğe kavuşması bekleniyor.
    samsung galaxy s24 trafik kazası algılama özelliği Tam Boyutta Gör
    Trafik kazası algılama özelliği Google Pixel 3 ile kullanıma sunuldu. Daha sonra Apple, benzer bir özelliği iPhone 14 serisinde sundu. Artık daha fazla şirket bu özelliği telefonuna dahil edecek gibi görünüyor.

    Mishaal Rahman’a göre Samsung, kaza tespiti özelliği üzerinde çalışıyor. Galaxy S24, S24+, S24 Ultra ve Z Fold 5 dahil olmak üzere bazı üst düzey telefonların bu özelliği alabileceğine dair işaretlere rastlandı. One UI 6.1 kodlarında Car Crash Detect Wakeup adıyla sensörü devreye sokan ve devre dışı bırakan gizli bir uygulamaya rastlandı. One UI 6.1’de bu özellik bulunmadığından, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen One UI 7.0 güncellemesiyleSamsung’un özelliği dahil etmesi mümkün.

    Araba kazası algılama, ivmeölçer, jiroskop ve mikrofon yardımıyla kullanıcının telefonundan ses ve hareket verilerini alıyor. Daha sonra bu veriler kişinin bir kazaya karışıp karışmadığını belirlemek için kullanılıyor. Kaza durumu varsa telefon otomatik olarak acil servisi arıyor ve mevcut konumu gönderiyor. Google’ın Pixel telefonları kaza algılama devreye girdiğinde kişinin mevcut konumunu, itfaiye, acil servis ve polisle sessizce paylaşma seçeneği de sunuyor. Samsung bu özelliği de sunacak mı bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-z-fold-5-car-crash-detection-rumor/ https://www.androidpolice.com/galaxy-s24-car-crash-detection/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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