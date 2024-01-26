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    Galaxy S24, ön satış rekoru kırdı: İşte en popüler model

    Samsung Galaxy 24 telefonlar, 19 Ocak'ta ön siparişe açıldı. Bir hafta içinde yeni seri, Güney Kore'de satış rekoru kırdı. Peki, Samsung, anavatanında en çok hangi modeli sattı?
    samsung galaxy s24 ön sipariş satış rekoru Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisini 19 Ocak’ta ön satışa açtı. Güney Kore’de bir hafta içindeki satış rakamlarına göre Galaxy S23 ailesinin geçen yıl elde ettiği başarıyı katladı. Samsung’un üst seviye akıllı telefonları, serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra hariç ülkeye göre farklı işlemciyle geliyor. Peki, ön satış sürecinde en çok hangi model sattı?

    En çok satan model Galaxy S24 Ultra

    Ön sipariş istatistiklerine göre kullanıcılar, yeni seriye geçen yılki Galaxy S23 modelinden daha fazla ilgi gösterdi. Samsung, yalnızca Güney Kore’de 1.21 milyon Galaxy S24 ön siparişi aldı. S23 serisi, 1.09 milyon adet satmıştı. Galaxy S24 Ultra modeli, ön satışların yüzde 60’ını oluşturdu. S24 Ultra’dan sonra en çok satan model tahmin edeceğiniz üzere S24 Plus oldu. S24+, tüm ön siparişlerin yüzde 21’ini oluşturdu.

    En beğenilen renk titanyum grisi

    Galaxy S24 Ultra’yı ön sipariş verenlerin favori rengi titanyum grisi olurken, S24 ve S24 Plus’ı ön sipariş verenler gri rengi tercih etti.

    S24 Ultra’nın Türkiye fiyatı 70.000 TL’den başlarken, S24 Plus’ın fiyatı 46.500 TL; S24’ün fiyatı 40.000 TL’den başlıyor. Tüm modeller için fiyat bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

    Samsung’un yeni telefonları Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Samsung, aslında düzenleme, anlık çeviri, çizerek arama yapma gibi Google’ın hali hazırda sunduğu çeşitli yapay zeka özelliklerini telefonuna entegre ederek daha pratik kullanım sunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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