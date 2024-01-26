Galaxy S24, ön satış rekoru kırdı: İşte en popüler model

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisini 19 Ocak’ta ön satışa açtı. Güney Kore’de bir hafta içindeki satış rakamlarına göre Galaxy S23 ailesinin geçen yıl elde ettiği başarıyı katladı. Samsung’un üst seviye akıllı telefonları, serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra hariç ülkeye göre farklı işlemciyle geliyor. Peki, ön satış sürecinde en çok hangi model sattı?

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En çok satan model Galaxy S24 Ultra

Ön sipariş istatistiklerine göre kullanıcılar, yeni seriye geçen yılki Galaxy S23 modelinden daha fazla ilgi gösterdi. Samsung, yalnızca Güney Kore’de 1.21 milyon Galaxy S24 ön siparişi aldı. S23 serisi, 1.09 milyon adet satmıştı. Galaxy S24 Ultra modeli, ön satışların yüzde 60’ını oluşturdu. S24 Ultra’dan sonra en çok satan model tahmin edeceğiniz üzere S24 Plus oldu. S24+, tüm ön siparişlerin yüzde 21’ini oluşturdu.

En beğenilen renk titanyum grisi

Galaxy S24 Ultra’yı ön sipariş verenlerin favori rengi titanyum grisi olurken, S24 ve S24 Plus’ı ön sipariş verenler gri rengi tercih etti.

S24 Ultra’nın Türkiye fiyatı 70.000 TL’den başlarken, S24 Plus’ın fiyatı 46.500 TL; S24’ün fiyatı 40.000 TL’den başlıyor. Tüm modeller için fiyat bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung’un yeni telefonları Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Samsung, aslında düzenleme, anlık çeviri, çizerek arama yapma gibi Google’ın hali hazırda sunduğu çeşitli yapay zeka özelliklerini telefonuna entegre ederek daha pratik kullanım sunuyor.

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