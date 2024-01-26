Galaxy S24, ön satış rekoru kırdı: İşte en popüler model

En çok satan model Galaxy S24 Ultra
Ön sipariş istatistiklerine göre kullanıcılar, yeni seriye geçen yılki Galaxy S23 modelinden daha fazla ilgi gösterdi. Samsung, yalnızca Güney Kore’de 1.21 milyon Galaxy S24 ön siparişi aldı. S23 serisi, 1.09 milyon adet satmıştı. Galaxy S24 Ultra modeli, ön satışların yüzde 60’ını oluşturdu. S24 Ultra’dan sonra en çok satan model tahmin edeceğiniz üzere S24 Plus oldu. S24+, tüm ön siparişlerin yüzde 21’ini oluşturdu.
En beğenilen renk titanyum grisi
Galaxy S24 Ultra’yı ön sipariş verenlerin favori rengi titanyum grisi olurken, S24 ve S24 Plus’ı ön sipariş verenler gri rengi tercih etti.
S24 Ultra’nın Türkiye fiyatı 70.000 TL’den başlarken, S24 Plus’ın fiyatı 46.500 TL; S24’ün fiyatı 40.000 TL’den başlıyor. Tüm modeller için fiyat bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung’un yeni telefonları Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Samsung, aslında düzenleme, anlık çeviri, çizerek arama yapma gibi Google’ın hali hazırda sunduğu çeşitli yapay zeka özelliklerini telefonuna entegre ederek daha pratik kullanım sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.