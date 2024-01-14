Samsung Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde 17 Ocak'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2024 etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlik esnasında Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'nın tanıtılması bekleniyor ve lansmana sayılı günler kala Galaxy S24 Ultra'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ortaya çıkan o görüntüsü:

Geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise bu görüntüye bir yenisi daha eklendi. Twitter'da ortaya çıkan görüntü birkaç saat içinde silinsede birçok kişi görüntüyü indirdi.

Tam Boyutta Gör Mat arka panele sahip Galaxy S24 Ultra, dörtlü arka kamera kurulumuyla yukarıdaki görsel ile yeniden ortaya çıktı. Kamera kurulumunun OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kameradan oluşması beklenen cihazın son olarak Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı