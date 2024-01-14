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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor

    17 Ocak'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliği sırasında Samsung, yeni Galaxy S24 serisini piyasaya sürecek ve seriden Galaxy S24 Ultra'nın yeni bir canlı görüntüsü ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde 17 Ocak'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2024 etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlik esnasında Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'nın tanıtılması bekleniyor ve lansmana sayılı günler kala Galaxy S24 Ultra'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ortaya çıkan o görüntüsü:

    Geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S24 Ultra'nın canlı görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise bu görüntüye bir yenisi daha eklendi. Twitter'da ortaya çıkan görüntü birkaç saat içinde silinsede birçok kişi görüntüyü indirdi.

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Mat arka panele sahip Galaxy S24 Ultra, dörtlü arka kamera kurulumuyla yukarıdaki görsel ile yeniden ortaya çıktı. Kamera kurulumunun OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kameradan oluşması beklenen cihazın son olarak Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılması bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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