- Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi
- Peki Galaxy S24 Ultra neler sunacak?
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Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin amiral gemisi modeli, titanyum çerçeve başta olmak üzere önemli yenilikler ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S24 Ultra, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.
Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S24 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak. Ancak artık düz bir ekrana ve daha ince ekran çerçevelerine sahip. Ayrıca ekranın üst bölümünde, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış. Kavisli ekranın rafa kalkıyor olması üzücü olsa da, ekranın daha dayanıklı olacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca titanyum çerçeve sayesinde, çok daha hafif olacak.
Peki Galaxy S24 Ultra neler sunacak?
Bildiğiniz gibi Galaxy S24 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı neredeyse doğrulandı. Telefonun ön yüzünde ise QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç OLED ekran bulunacak. Kutusundan ise 45W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkması bekleniyor.
Öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise, Gauss AI adı verilen cihaz içi üretken yapay zeka olacak. Üstelik AI desteğinin yalnızca bununla sınırlı olmayacağını belirtelim. düşük ışık fotoğrafçılığında da iyileşme görülecek ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığa olanak tanıyan ek özellikler sunacak. Galaxy S24 serisi hakkında merak edilen tüm detayların 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.