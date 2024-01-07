Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'nın tasarımını canlı gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte titanyum çerçeve ve düz ekranla yenilenen Galaxy S24 Ultra.
    Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör

    Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin amiral gemisi modeli, titanyum çerçeve başta olmak üzere önemli yenilikler ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S24 Ultra, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

    Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S24 Ultra, büyük oranda selefini temel alacak. Ancak artık düz bir ekrana ve daha ince ekran çerçevelerine sahip. Ayrıca ekranın üst bölümünde, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü konumlandırılmış. Kavisli ekranın rafa kalkıyor olması üzücü olsa da, ekranın daha dayanıklı olacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca titanyum çerçeve sayesinde, çok daha hafif olacak.

    Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Bir diğer fotoğrafta ise, Galaxy S24 Ultra'nın mat arka kapağını görüyoruz. Hemen üst bölümde ise dört farklı kamera sensörü bulunuyor. Bunlar muhtemel olarak OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kamera olacak.

    Peki Galaxy S24 Ultra neler sunacak?

    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı neredeyse doğrulandı. Telefonun ön yüzünde ise QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç OLED ekran bulunacak. Kutusundan ise 45W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıkması bekleniyor.

    Öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise, Gauss AI adı verilen cihaz içi üretken yapay zeka olacak. Üstelik AI desteğinin yalnızca bununla sınırlı olmayacağını belirtelim. düşük ışık fotoğrafçılığında da iyileşme görülecek ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığa olanak tanıyan ek özellikler sunacak. Galaxy S24 serisi hakkında merak edilen tüm detayların 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes bluetec nedir anvil saga türkçe yama ltb çalışan yorumları egea 1.4 lpg kullanıcı yorumları baymak ocean luna 20 fi kullanım kılavuzu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11
    Realme C11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız