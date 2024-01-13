YouTube Music'in taşma menüsünün tasarımı değişiyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme uygulaması YouTube Music, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise uygulama, Şu an Yürütülüyor kısmındaki taşma menüsünü yeniden tasarladı.

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İşte taşma menüsünün yeni tasarımı:

Ekim ayındaki testlerden sonra YouTube Music, Şu an Yürütülüyor taşma menüsünün yenilenen tasarımını iOS kullanıcıları için kullanıma sundu. Aşağıdaki görselde ilk tarafta uygulamanın Android versiyonu ikinci tarafta ise iOS versiyonu görüntülenmekte ve görselden iki versiyon aralarındaki tasarım farkı fazlasıyla göze çarpmakta.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni tasarım ile Sıradakini oynat, Çalma listesine kaydet ve Paylaş için büyük düğmeler tercih edilmekte. Son olarak bu yeni özellik, şimdilik sadece iOS'a sunulmakta ve yakın bir zamanda Android'e de gelmesi bekleniyor.

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YouTube Music'in taşma menüsünün tasarımı değişiyor