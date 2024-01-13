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    YouTube Music'in taşma menüsünün tasarımı değişiyor: İşte yeni tasarım

    YouTube Music, Ekim ayından beri test ettiği yeni taşma menüsü tasarımını iOS kullanıcılarına sundu. İşte Şu an yürütülüyor kısmındaki taşma menüsünün yeni tasarımı:
    YouTube Music'in taşma menüsünün tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik dinleme uygulaması YouTube Music, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise uygulama, Şu an Yürütülüyor kısmındaki taşma menüsünü yeniden tasarladı.

    İşte taşma menüsünün yeni tasarımı:

    Ekim ayındaki testlerden sonra YouTube Music, Şu an Yürütülüyor taşma menüsünün yenilenen tasarımını iOS kullanıcıları için kullanıma sundu. Aşağıdaki görselde ilk tarafta uygulamanın Android versiyonu ikinci tarafta ise iOS versiyonu görüntülenmekte ve görselden iki versiyon aralarındaki tasarım farkı fazlasıyla göze çarpmakta.

    YouTube Music'in taşma menüsünün tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni tasarım ile Sıradakini oynat, Çalma listesine kaydet ve Paylaş için büyük düğmeler tercih edilmekte. Son olarak bu yeni özellik, şimdilik sadece iOS'a sunulmakta ve yakın bir zamanda Android'e de gelmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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