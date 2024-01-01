Samsung Galaxy S24 Ultra, yeni kamera özelliği ile kullanıcıları sevindirecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği üzerinde çalışıyor. 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek etkinlikte Galaxy S24 serisi de tanıtılacak. Yakın bir zamanda ise seriden Galaxy S24 Ultra'nın yeni bir kamera özelliği daha ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy S24 Ultra, 4k-120fps video kaydı yapabilecek

Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı yeni bir paylaşım, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni bir kamera özelliğini daha ortaya çıkardı. OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kameraya sahip olması beklenen cihaz, paylaşıma göre 4k-120fps video kaydı da yapabilecek.

Daha önceki raporlara göre otomatik odaklamalı 12MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihazın tüm arka kameraları 4K video kaydedebilirken birincil ve en büyük zoom kamerası 8K-30 fps video da kaydedeblecek. AI tarafından desteklenen cihaz aynı zamanda, düşük ışık koşullarında yakınlaştırma yaparken bile gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunabilecek bir özellik olan Nightography Zoom ve görüntüleri düzenlerken boş alanları dolduran Üretken Yapay Zeka da dahil olmak üzere yapay zeka destekli başka birçok özelliğe sahip olacak.

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Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni kamera özelliği ortaya çıktı