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    Samsung Galaxy S24 Ultra, yeni kamera özelliği ile kullanıcıları sevindirecek

    18 Ocak'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked 2024 etkinliği sırasında tanıtılacak olan Samsung Galaxy S24 serisinden Galaxy S24 Ultra'nın, yeni bir kamera özelliği daha ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni kamera özelliği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde yeni ürünlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği üzerinde çalışıyor. 18 Ocak 2024'te TSİ 21:00’da gerçekleşecek etkinlikte Galaxy S24 serisi de tanıtılacak. Yakın bir zamanda ise seriden Galaxy S24 Ultra'nın yeni bir kamera özelliği daha ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S24 Ultra, 4k-120fps video kaydı yapabilecek

    Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı yeni bir paylaşım, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni bir kamera özelliğini daha ortaya çıkardı. OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kameraya sahip olması beklenen cihaz, paylaşıma göre 4k-120fps video kaydı da yapabilecek.

    Daha önceki raporlara göre otomatik odaklamalı 12MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihazın tüm arka kameraları 4K video kaydedebilirken birincil ve en büyük zoom kamerası 8K-30 fps video da kaydedeblecek. AI tarafından desteklenen cihaz aynı zamanda, düşük ışık koşullarında yakınlaştırma yaparken bile gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunabilecek bir özellik olan Nightography Zoom ve görüntüleri düzenlerken boş alanları dolduran Üretken Yapay Zeka da dahil olmak üzere yapay zeka destekli başka birçok özelliğe sahip olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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