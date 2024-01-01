Samsung Galaxy S24 Ultra, yeni kamera özelliği ile kullanıcıları sevindirecek

Samsung Galaxy S24 Ultra, 4k-120fps video kaydı yapabilecek
Tipster Ice Universe'in Twitter'da yaptığı yeni bir paylaşım, Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yeni bir kamera özelliğini daha ortaya çıkardı. OIS'li 200 MP birincil arka kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırmalı OIS'li 10 MP telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı OIS'li 50 MP telefoto kameraya sahip olması beklenen cihaz, paylaşıma göre 4k-120fps video kaydı da yapabilecek.
Daha önceki raporlara göre otomatik odaklamalı 12MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihazın tüm arka kameraları 4K video kaydedebilirken birincil ve en büyük zoom kamerası 8K-30 fps video da kaydedeblecek. AI tarafından desteklenen cihaz aynı zamanda, düşük ışık koşullarında yakınlaştırma yaparken bile gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunabilecek bir özellik olan Nightography Zoom ve görüntüleri düzenlerken boş alanları dolduran Üretken Yapay Zeka da dahil olmak üzere yapay zeka destekli başka birçok özelliğe sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.