Galaxy S24 ve S24 Plus tasarımı şekilleniyor: iPhone’lara benzeyecek

Galaxy S24 ve S24 Plus'ın çerçeve tasarımı değişiyor
Bilindiği üzere Samsung, temel ve Plus varyantlarında düz ekran kullanmayı tercih ediyor. Düz ekranı yuvarlak kenarlarla birleştirmek hem kavramayı zorlaştırıyor hem de telefonu olduğundan iri gösteriyor. Dolayısıyla düz kenarların kullanımı Samsung için pozitif bir durum olabilir. Öte yandan sızıntı kaynağı her ne kadar güvenilir olsa da bunların söylenti olduğunu ve nihai üründe farklı bir tasarım olabileceğini unutmamak gerek. Ek olarak Galaxy S24 serisi muhtemelen mevcut seri gibi şubat ayında tanıtılabilir. O zaman kadar daha net bilgiler gündeme gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.