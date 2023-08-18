Galaxy S24 ve S24 Plus tasarımı şekilleniyor: iPhone’lara benzeyecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S24 serisi için takvim yaklaştıkça söylenti değirmenin dönme hızı da artıyor. Samsung’un yeni serisine birkaç ay kalmış olsa da tasarım ve donanım tarafında önemli bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. Son bilgiler ise Galaxy S24 ve S24 Plus’ın çerçeve tasarımına odaklanıyor. Görünüşe göre firma, bu nesilde iPhone benzeri bir tasarım kullanabilir.

Galaxy S24 ve S24 Plus'ın çerçeve tasarımı değişiyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Galaxy S24 Ultra hakkında teknik özellikler de dahil olmak üzere çok şey duyduk, ancak temel varyantlar hakkında bilgiler sınırlı kaldı. Bu durum şimdi değişiyor çünkü Samsung tarafından yapılan en önemli tasarım değişikliklerinden biri olabilecek bazı yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Ice Universe'e göre Galaxy S24 ve S24 Plus yeni bir orta çerçeve tasarımına kavuşacak ve artık daha düz kenarlara sahip olacaklar, tıpkı iPhone'larda gördüğümüz gibi.

Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdı! Daha hafif olacak 1 gün önce eklendi

Bilindiği üzere Samsung, temel ve Plus varyantlarında düz ekran kullanmayı tercih ediyor. Düz ekranı yuvarlak kenarlarla birleştirmek hem kavramayı zorlaştırıyor hem de telefonu olduğundan iri gösteriyor. Dolayısıyla düz kenarların kullanımı Samsung için pozitif bir durum olabilir. Öte yandan sızıntı kaynağı her ne kadar güvenilir olsa da bunların söylenti olduğunu ve nihai üründe farklı bir tasarım olabileceğini unutmamak gerek. Ek olarak Galaxy S24 serisi muhtemelen mevcut seri gibi şubat ayında tanıtılabilir. O zaman kadar daha net bilgiler gündeme gelecektir.

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Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus tasarımı şekilleniyor