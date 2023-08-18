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    Galaxy S24 ve S24 Plus tasarımı şekilleniyor: iPhone’lara benzeyecek

    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son bilgiler Galaxy S24 ve S24 Plus’ın iPhone benzeri çerçeve tasarımına ışık tutuyor.
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    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus tasarımı şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S24 serisi için takvim yaklaştıkça söylenti değirmenin dönme hızı da artıyor. Samsung’un yeni serisine birkaç ay kalmış olsa da tasarım ve donanım tarafında önemli bilgiler gün yüzüne çıkmış durumda. Son bilgiler ise Galaxy S24 ve S24 Plus’ın çerçeve tasarımına odaklanıyor. Görünüşe göre firma, bu nesilde iPhone benzeri bir tasarım kullanabilir.

    Galaxy S24 ve S24 Plus'ın çerçeve tasarımı değişiyor

    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus tasarımı şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Galaxy S24 Ultra hakkında teknik özellikler de dahil olmak üzere çok şey duyduk, ancak temel varyantlar hakkında bilgiler sınırlı kaldı. Bu durum şimdi değişiyor çünkü Samsung tarafından yapılan en önemli tasarım değişikliklerinden biri olabilecek bazı yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Ice Universe'e göre Galaxy S24 ve S24 Plus yeni bir orta çerçeve tasarımına kavuşacak ve artık daha düz kenarlara sahip olacaklar, tıpkı iPhone'larda gördüğümüz gibi.

    Bilindiği üzere Samsung, temel ve Plus varyantlarında düz ekran kullanmayı tercih ediyor. Düz ekranı yuvarlak kenarlarla birleştirmek hem kavramayı zorlaştırıyor hem de telefonu olduğundan iri gösteriyor. Dolayısıyla düz kenarların kullanımı Samsung için pozitif bir durum olabilir. Öte yandan sızıntı kaynağı her ne kadar güvenilir olsa da bunların söylenti olduğunu ve nihai üründe farklı bir tasarım olabileceğini unutmamak gerek. Ek olarak Galaxy S24 serisi muhtemelen mevcut seri gibi şubat ayında tanıtılabilir. O zaman kadar daha net bilgiler gündeme gelecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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