Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdı: Beklenenden hafif olacak

Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdırıldı

Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung Galaxy S24 Ultra, yalnızca 233 gr ağırlığında olacak. Bu noktada Galaxy S23 Ultra'nın 234 gr ağırlında olduğunu belirtelim. Ancak şaşırtıcı nokta, Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kaplama ile gelecek olması diyebiliriz. Niketim titanyum gibi bir yükseltmenin alüminyumdan daha yoğun olduğu biliyoruz.

Ayrıca önceki söylentiler, S24 Ultra'nın yükseltilmiş bir ekrana ve S23 Ultra'daki 10MP 3x telefoto biriminin yerini alan 50MP 3x telefoto kameraya sahip olacağını iddia ediyordu. Ancak görünüşe göre Samsung, S23 Ultra'daki 200MP birincil kamera, 10MP 10x periskop ünitesi ve 12MP selfie sensörü kurulumunu kullanmaya devam edecek.

Galaxy S24 Ultra özellikleri tanıtımdan aylar önce ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın satıldığı bölgeye göre Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformuna sahip olması bekleniyor. Ek olarak Galaxy S23 serisinden farklı olarak, tüm Galaxy S24 serisi LTPO AMOLED ekranlar ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S24 serisinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla yakında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdı! Daha hafif olacak