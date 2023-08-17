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    Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdı: Beklenenden hafif olacak

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdı. Amiral gemisi telefon beklenenden daha hafif olacak. İşte detaylar...    
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    Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdı! Daha hafif olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i piyasaya sürdü. Bunun ardından tüm gözler amiral gemisi Galaxy S24 serisine çevrildi diyebiliriz. Bugünse Galaxy S24 Ultra'nın önemli bir özelliği daha gün yüzüne çıktı. Beklenenden hafif olacak.

    Galaxy S24 Ultra'nın bir özelliği daha sızdırıldı

    Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung Galaxy S24 Ultra, yalnızca 233 gr ağırlığında olacak. Bu noktada Galaxy S23 Ultra'nın 234 gr ağırlında olduğunu belirtelim. Ancak şaşırtıcı nokta, Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kaplama ile gelecek olması diyebiliriz. Niketim titanyum gibi bir yükseltmenin alüminyumdan daha yoğun olduğu biliyoruz. 

    Ayrıca önceki söylentiler, S24 Ultra'nın yükseltilmiş bir ekrana ve S23 Ultra'daki 10MP 3x telefoto biriminin yerini alan 50MP 3x telefoto kameraya sahip olacağını iddia ediyordu. Ancak görünüşe göre Samsung, S23 Ultra'daki 200MP birincil kamera, 10MP 10x periskop ünitesi ve 12MP selfie sensörü kurulumunu kullanmaya devam edecek.

    Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın satıldığı bölgeye göre Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 platformuna sahip olması bekleniyor. Ek olarak Galaxy S23 serisinden farklı olarak, tüm Galaxy S24 serisi LTPO AMOLED ekranlar ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S24 serisinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla yakında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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