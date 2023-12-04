Xiaomi 14 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu: İlk olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra modeliyle gündemde. Bildiğiniz gibi Ultra serisi, hem performans hem de tasarımı ile Xiaomi’nin en gözde serilerinden birisi konumunda. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 14 Ultra'nın bir önemli özelliği daha doğrulanmış olabilir.

Ultrasonik parmak izi sensörünü benimseyebilir

Bildiğiniz gibi biyometrik güvenlik teknolojileri, akıllı telefonlar başta olmak üzere uzun zamandır hayatımızda. Hatta optik ekran altı parmak izi sensörleri neredeyse giriş seviyesi cihazlara bile var. Kirli ve ıslak parmakları algılayan ultrasonik parmak izi sensörleri ise halen yaygınlaşmadı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.

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Gelen haberlere göre Xiaomi, tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü üzerinde testlere başladı. Öyle ki bu teknolojinin ilk olarak Xiaomi 14 Ultra'da kullanılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla başarıya ulaştığı takdirde, üst ve orta seviye cihazlara da ulaştığını görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Xiaomi'nin ultrasonik parmak sensörleriyle geçmişi Xiaomi 5 serisine kadar uzanıyor. 2016 yılında tanıtılan akıllı telefonlar dünyanın ilk gözeneksiz ultrasonik parmak izi tanıma özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Ancak gelişim aşamasındaki sorunlar nedeniyle, tekrar ekran altı optik parmak izi teknolojisine dönüş yapıldı.

Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Bu ekrana ise, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.180mAh pil paketi eşlik edecek. Kamera bölümünde ise, OIS'li 50MP Sony LYT-900 birincil sensör, 50MP ultra geniş açılı lens, 50MP telefoto lens ve dördüncü bir Sony LYT900 sensörüne sahip olacağı söyleniyor.

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