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    Samsung, Galaxy S25 Edge’in fiyatını kendi sitesinde sızdırdı

    Samsung’un beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge giderek yaklaşıyor. Telefon hakkında çeşitli bilgiler paylaşılsa da son olarak Samsung, kendi sitesinde Galaxy S25 Edge’in fiyatını paylaştı.

    Samsung, Galaxy S25 Edge’in fiyatını kendi sitesinde sızdırdı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge henüz resmi olarak tanıtılmadan, fiyat etiketleri şirketin firmanın kendi web sitesinde paylaşıldı. Kanada’da yürütülen bir promosyon kampanyasının şartlar ve koşullar bölümünde ortaya çıkan bu bilgi, cihazın fiyatına dair ilk somut ipuçlarını veriyor.

    Kendi sitesinden kendi bilgisi sızdı

    Samsung, Kanada'da başlattığı bir kampanya kapsamında Galaxy S25 serisine ya da belirli ev aletlerine sahip olan kullanıcılara Galaxy Tab S10 FE tabletinde %20 indirim fırsatı sunuyor. Ancak promosyon sayfasında yer alan ürün listesi, sadece kampanya kapsamındaki cihazları değil, aynı zamanda Galaxy S25 Edge’in fiyatlarını da gözler önüne serdi.

    Listeye göre, Galaxy S25 Edge’in 256 GB’lık versiyonu 1.678,99 Kanada doları, 512 GB’lık modeli ise 1.858 Kanada doları olarak görünüyor. Bu rakamlar sırasıyla yaklaşık 1.200 ABD doları ve 1.340 ABD doları seviyelerine denk geliyor.

    Samsung, Galaxy S25 Edge’in fiyatını kendi sitesinde sızdırdı Tam Boyutta Gör
    Aynı gün içerisinde yayımlanan bir başka raporda ise cihazın Güney Kore fiyatları da paylaşıldı. Buna göre, 256 GB’lık modelin Kore’de yaklaşık 1.049 ABD doları, 512 GB’lık modelin ise 1.140 ABD doları civarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Bu fark, ülkeler arasındaki vergi politikaları ve döviz kuru farklarıyla açıklanabilir.

    Galaxy S25 Edge ne zaman çıkacak?

    Samsung, Galaxy S25 Edge’in fiyatını kendi sitesinde sızdırdı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Edge’in lansman tarihi de netleşmiş durumda. Şirketin, cihazı 13 Mayıs’ta özel bir etkinlikte tanıtacağı belirtiliyor. Ardından ön sipariş süreci başlayacak. Öte yandan cihazın 23 Mayıs’ta Güney Kore’de, 30 Mayıs’ta ise ABD pazarında raflardaki yerini alması bekleniyor. Türkiye pazarıyla ilgili şimdilik bir bilgi yok.

    Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

    Samsung’un fiyat politikası, S25 Edge’in konumunu daha da belirginleştiriyor: Bu cihaz açıkça premium segmenti hedefliyor. daha önce sızdırılan bilgilere göre donanım da bunu destekliyor. Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasite ile geleceği söylenen oldukça ince yapıdaki S25 Edge’in kamera tarafında ise 12 MP + 200 MP çift sensörlü bir yapı öne çıkıyor.

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