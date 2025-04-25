Samsung, Galaxy S25 Edge’in fiyatını kendi sitesinde sızdırdı

Kendi sitesinden kendi bilgisi sızdı
Samsung, Kanada'da başlattığı bir kampanya kapsamında Galaxy S25 serisine ya da belirli ev aletlerine sahip olan kullanıcılara Galaxy Tab S10 FE tabletinde %20 indirim fırsatı sunuyor. Ancak promosyon sayfasında yer alan ürün listesi, sadece kampanya kapsamındaki cihazları değil, aynı zamanda Galaxy S25 Edge’in fiyatlarını da gözler önüne serdi.
Listeye göre, Galaxy S25 Edge’in 256 GB’lık versiyonu 1.678,99 Kanada doları, 512 GB’lık modeli ise 1.858 Kanada doları olarak görünüyor. Bu rakamlar sırasıyla yaklaşık 1.200 ABD doları ve 1.340 ABD doları seviyelerine denk geliyor.
Galaxy S25 Edge ne zaman çıkacak?
Galaxy S25 Edge beklenen özellikler
Samsung’un fiyat politikası, S25 Edge’in konumunu daha da belirginleştiriyor: Bu cihaz açıkça premium segmenti hedefliyor. daha önce sızdırılan bilgilere göre donanım da bunu destekliyor. Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasite ile geleceği söylenen oldukça ince yapıdaki S25 Edge’in kamera tarafında ise 12 MP + 200 MP çift sensörlü bir yapı öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: