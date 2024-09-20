2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Samsung’un gelecek amiral gemisi telefon serisindeki en üst model olacak Galaxy S25 Ultra’nın 45W kablolu şarj özelliğine sahip olacağını öğrenmiştik. 3C listesi, serideki diğer iki telefon olan Galaxy S25 ve Galaxy S25+’ın şarj hızını ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Galaxy S25 ve S25 Plus şarj hızları

Sertifika sitesine göre, Galaxy S25 (SM-S9360) modeli 25W hızlı şarjı destekleyecek. Galaxy S25 Plus (SM-9310), önceki nesil Ultra modellerine benzer şekilde 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Mevcut nesil telefonlarla kıyaslandığında hiçbir geliştirme yok.

Samsung, amiral gemisi telefonlarında 45W şarja sadık kalıyor. Bu yıl, belirli orta sınıf telefonlar 45W şarj desteği sundu. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, bir sonraki Galaxy amiral gemilerine güç verecek. Yonga seti, TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçiyor. Daha küçük yonga boyutunun verimlilik ve tüketimde marjinal bir iyileştirme sunması bekleniyor.

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Samsung, Galaxy S25 serisinde şarj hızını artırmayacak