Samsung, Galaxy S25 satışlarını artıracak Unpacked Night etkinliği planlıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisini 22 Ocak’ta San Jose'de düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Şirket, bu etkinlikte teknoloji sektöründen ve medya kuruluşlarından önemli isimler de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi ağırlayacak. Ancak marka bununla yetinmeyecek; Galaxy S25'i yeni bir şekilde pazarlamayı planlıyor.

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Influencerlar Galaxy S25 tanıtımına katkı sağlayacak

Samsung, Galaxy S25 serisinin tanıtımı için Unpacked etkinliğinin gecesi başlayacak “Unpacked Night” etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanından en iyi influencerlar yer alacak.

Samsung, influencerların sosyal medya platformlardaki etkisinin çok arttığını ve bu kişilerin Galaxy S25 satışlarını artıracağını düşünüyor. Samsung ayrıca, influencerların etkinlik videolarının gençler arasında çok ilgi gördüğünü düşünüyor. Bu nedenle, influencerlara etkinlikten video yayınlamaları için bir platform sağlamak amacıyla Unpacked Night'ı planlıyor.

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