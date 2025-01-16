Samsung, Galaxy S25 satışlarını artıracak Unpacked Night etkinliği planlıyor

Influencerlar Galaxy S25 tanıtımına katkı sağlayacak
Samsung, Galaxy S25 serisinin tanıtımı için Unpacked etkinliğinin gecesi başlayacak “Unpacked Night” etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanından en iyi influencerlar yer alacak.
Samsung, influencerların sosyal medya platformlardaki etkisinin çok arttığını ve bu kişilerin Galaxy S25 satışlarını artıracağını düşünüyor. Samsung ayrıca, influencerların etkinlik videolarının gençler arasında çok ilgi gördüğünü düşünüyor. Bu nedenle, influencerlara etkinlikten video yayınlamaları için bir platform sağlamak amacıyla Unpacked Night'ı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil