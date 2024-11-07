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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki haftalarda merakla beklenen Galaxy S25 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak bu yıl Galaxy S25 ailesine ince gövdeli bir model daha ekleneceği gündemde. Şimdi iPhone 17 Slim söylentilerine yanıt olacak bu model, "SM-S937U" model numarasıyla sertifika listelerinde görünmeye başladı.

Samsung Galaxy S25 Slim doğrulanmış olabilir

Kaçıranlar için Samsung, FE, SE ve Slim dahil olmak üzere model yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S25 Slim ise, GSMA IMEI veritabanında listelenmeye başladı. Buna göre SM-S937U model numarası ile görünen cihazın "U" eki, ABD lansmanını gösteriyor ve Galaxy S serisinin model numarası kurallarına uyuyor.

Galaxy S25 Slim ile ilgili detaylar henüz sınırlı, ancak Slim etiketi, mevcut Galaxy amiral gemilerinden belirgin şekilde daha ince olacağını ve bunun da bazı kırpılmış özellikler gerektirebileceğini gösteriyor. Öte yandan Samsung, bu konuda Apple’a göre daha temkinli bir yol izleyerek kullanıcı tepkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor ve 'kompakt amiral gemisi' rekabeti daha da kızışabilir.

Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı! 1 gün önce eklendi

Bildiğiniz gibi Ocak ayında Galaxy S25 serisinin standart, Plus ve Ultra modelleri ile karşılacağız, Slim veya Special Edition olarak adlandıracağı yeni modelini ise yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sunulması muhtemel.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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