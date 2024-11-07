- Samsung Galaxy S25 Slim doğrulanmış olabilir
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
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Samsung Galaxy S25 Slim doğrulanmış olabilir
Kaçıranlar için Samsung, FE, SE ve Slim dahil olmak üzere model yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S25 Slim ise, GSMA IMEI veritabanında listelenmeye başladı. Buna göre SM-S937U model numarası ile görünen cihazın "U" eki, ABD lansmanını gösteriyor ve Galaxy S serisinin model numarası kurallarına uyuyor.
Galaxy S25 Slim ile ilgili detaylar henüz sınırlı, ancak Slim etiketi, mevcut Galaxy amiral gemilerinden belirgin şekilde daha ince olacağını ve bunun da bazı kırpılmış özellikler gerektirebileceğini gösteriyor. Öte yandan Samsung, bu konuda Apple’a göre daha temkinli bir yol izleyerek kullanıcı tepkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor ve 'kompakt amiral gemisi' rekabeti daha da kızışabilir.
Bildiğiniz gibi Ocak ayında Galaxy S25 serisinin standart, Plus ve Ultra modelleri ile karşılacağız, Slim veya Special Edition olarak adlandıracağı yeni modelini ise yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sunulması muhtemel.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über