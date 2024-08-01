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    Samsung Galaxy S25 Ultra’dan sonunda iyi bir haber geldi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri Galaxy S25 serisinden çok önemli bir bilgi var.

    Samsung Galaxy S25 Ultra’dan sonunda iyi bir haber geldi Tam Boyutta Gör

    Samsung, önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor ve bu seri de yine üç modelin (Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu ana kadar gelen sızıntılarda, bu yeni amiral gemisi telefonların seleflerine kıyasla pek fazla yenilik sunmayacağı görüşü hakim. Ancak son zamanlarda güvenilir bir kaynaktan gelen bir bilgi, Galaxy S25 Ultra modelinin önceki modelden daha fazla RAM kapasitesine sahip olacağını öne sürdü. Bu yıl Galaxy S24 Ultra'da 12GB RAM ile yetinen Samsung, görünüşe göre gelecek yıl daha fazlasını sunmayı planlıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın teknik özellikleri hakkında gelen yeni bilgilere göre, cihazın 16GB RAM ile piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Ünlü teknoloji duyumcusu Ice Universe, sosyal medya platformu X üzerinden "16GB evet!" şeklinde bir paylaşımda bulunarak bu söylentiyi güçlendirdi. Her ne kadar paylaşımda doğrudan model adı belirtilmese de, yorumlar bu bilginin Galaxy S25 Ultra için geçerli olduğunu ima ediyor. Eğer bu bilgi doğruysa, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra'dan 4GB daha fazla RAM sunarak özellikle oyun oynama ve çoklu görevlerde performans artışı sağlayabilir. Ayrıca bu ekstra RAM kapasitesi, yeni yapay zeka tabanlı özelliklerin de önünü açabilir.

    Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı da dikkat çekici detaylara sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın, ön ve arka yüzünde asimetrik bir tasarıma sahip olacağı ve selefine kıyasla daha ince bir "görsel çerçeve" sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, orta çerçevesinin daha ince olacağı iddiaları da mevcut. Kamera kurulumuna gelince, Galaxy S25 Ultra'nın dört arka kamera ile geleceği ve bu kameraların arasında 200 megapiksel ana kamera ile 5x optik zoom sunan 50 megapiksel sensörün yer alacağı söyleniyor. Ultra geniş açı ve telefoto sensörlerinde ise iyileştirmeler bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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