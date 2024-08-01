Samsung Galaxy S25 Ultra’dan sonunda iyi bir haber geldi

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Samsung, önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor ve bu seri de yine üç modelin (Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu ana kadar gelen sızıntılarda, bu yeni amiral gemisi telefonların seleflerine kıyasla pek fazla yenilik sunmayacağı görüşü hakim. Ancak son zamanlarda güvenilir bir kaynaktan gelen bir bilgi, Galaxy S25 Ultra modelinin önceki modelden daha fazla RAM kapasitesine sahip olacağını öne sürdü. Bu yıl Galaxy S24 Ultra'da 12GB RAM ile yetinen Samsung, görünüşe göre gelecek yıl daha fazlasını sunmayı planlıyor.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın teknik özellikleri hakkında gelen yeni bilgilere göre, cihazın 16GB RAM ile piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Ünlü teknoloji duyumcusu Ice Universe, sosyal medya platformu X üzerinden "16GB evet!" şeklinde bir paylaşımda bulunarak bu söylentiyi güçlendirdi. Her ne kadar paylaşımda doğrudan model adı belirtilmese de, yorumlar bu bilginin Galaxy S25 Ultra için geçerli olduğunu ima ediyor. Eğer bu bilgi doğruysa, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra'dan 4GB daha fazla RAM sunarak özellikle oyun oynama ve çoklu görevlerde performans artışı sağlayabilir. Ayrıca bu ekstra RAM kapasitesi, yeni yapay zeka tabanlı özelliklerin de önünü açabilir.

Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı da dikkat çekici detaylara sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın, ön ve arka yüzünde asimetrik bir tasarıma sahip olacağı ve selefine kıyasla daha ince bir "görsel çerçeve" sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, orta çerçevesinin daha ince olacağı iddiaları da mevcut. Kamera kurulumuna gelince, Galaxy S25 Ultra'nın dört arka kamera ile geleceği ve bu kameraların arasında 200 megapiksel ana kamera ile 5x optik zoom sunan 50 megapiksel sensörün yer alacağı söyleniyor. Ultra geniş açı ve telefoto sensörlerinde ise iyileştirmeler bekleniyor.

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