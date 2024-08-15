Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı bu şekilde olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy S Ultra modellerinde agresif bir şekilde köşeli bir tasarım anlayışını izliyor. Galaxy S22 Ultra ile başlayan bu yaklaşım Galaxy S24’e kadar korunmuştu. Ancak halen Galaxy S25 için en az beş ay uzakta olsak da olası Galaxy S25 Ultra tasarımına dair yeni bir paylaşım yapıldı. Görünüşe göre Samsung, farklı bir yöne doğru ilerleyebilir.

Galaxy S25 Ultra oval bir tasarıma sahip olabilir

Daha önce Samsung hakkındaki paylaşımları doğru çıkan IceUniverse, yeni paylaşımında Galaxy S25 Ultra tasarımının hemen üstteki görseldeki gibi görüneceğini ima etti. Bariz bir şekilde görüldüğü üzere Galaxy S25 Ultra, önceki modelin keskin köşelerini terk ederek daya yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.

Eğer Galaxy S24 Ultra’yı tek elinizde kullanmayı denemişseniz avucununuz iç tarafına gelen köşenin bir süre sonra ağrı yaptığını fark etmiş olabilirsiniz. Samsung’un Galaxy S25 Ultra’da tasarımı değiştirmesi ergonomi açısından önemli. Ayrıca paylaşılan render görsellerine göre çerçeve kalınlıkları da biraz daha incelecek.

Circle to Search özelliği, Galaxy A serisi telefonlara geliyor 19 sa. önce eklendi

Daha önceki raporlar Galaxy S25 Ultra'nın 200MP birincil arka kamera, 50MP telefoto kamera, 50MP süper telefoto kamera, 50MP ultra geniş kamera ve 12MP ön kameraya sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğinin olacağı bildirilmişti. Ultra modelde işlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 4 çipinin yer alması bekleniyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus’ta ise Exynos 2500 yer alabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı bu şekilde olabilir