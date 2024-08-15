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    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı bu şekilde olabilir

    Samsung’un gelecek amiral gemisi Galaxy S25 için halen uzun bir yol olsa da yeni bir sızıntı cihazın tasarımına dair bilgiler veriyor. Aktarılanlara göre firma, köşeli formdan uzaklaşabilir.
    Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı bu şekilde olabilir Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy S Ultra modellerinde agresif bir şekilde köşeli bir tasarım anlayışını izliyor. Galaxy S22 Ultra ile başlayan bu yaklaşım Galaxy S24’e kadar korunmuştu. Ancak halen Galaxy S25 için en az beş ay uzakta olsak da olası Galaxy S25 Ultra tasarımına dair yeni bir paylaşım yapıldı. Görünüşe göre Samsung, farklı bir yöne doğru ilerleyebilir.

    Galaxy S25 Ultra oval bir tasarıma sahip olabilir

    Daha önce Samsung hakkındaki paylaşımları doğru çıkan IceUniverse, yeni paylaşımında Galaxy S25 Ultra tasarımının hemen üstteki görseldeki gibi görüneceğini ima etti. Bariz bir şekilde görüldüğü üzere Galaxy S25 Ultra, önceki modelin keskin köşelerini terk ederek daya yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.

    Eğer Galaxy S24 Ultra’yı tek elinizde kullanmayı denemişseniz avucununuz iç tarafına gelen köşenin bir süre sonra ağrı yaptığını fark etmiş olabilirsiniz. Samsung’un Galaxy S25 Ultra’da tasarımı değiştirmesi ergonomi açısından önemli. Ayrıca paylaşılan render görsellerine göre çerçeve kalınlıkları da biraz daha incelecek.

    Daha önceki raporlar Galaxy S25 Ultra'nın 200MP birincil arka kamera, 50MP telefoto kamera, 50MP süper telefoto kamera, 50MP ultra geniş kamera ve 12MP ön kameraya sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğinin olacağı bildirilmişti. Ultra modelde işlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 4 çipinin yer alması bekleniyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus’ta ise Exynos 2500 yer alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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