Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı bu şekilde olabilir

Galaxy S25 Ultra oval bir tasarıma sahip olabilir
Daha önce Samsung hakkındaki paylaşımları doğru çıkan IceUniverse, yeni paylaşımında Galaxy S25 Ultra tasarımının hemen üstteki görseldeki gibi görüneceğini ima etti. Bariz bir şekilde görüldüğü üzere Galaxy S25 Ultra, önceki modelin keskin köşelerini terk ederek daya yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.
Eğer Galaxy S24 Ultra’yı tek elinizde kullanmayı denemişseniz avucununuz iç tarafına gelen köşenin bir süre sonra ağrı yaptığını fark etmiş olabilirsiniz. Samsung’un Galaxy S25 Ultra’da tasarımı değiştirmesi ergonomi açısından önemli. Ayrıca paylaşılan render görsellerine göre çerçeve kalınlıkları da biraz daha incelecek.
Daha önceki raporlar Galaxy S25 Ultra'nın 200MP birincil arka kamera, 50MP telefoto kamera, 50MP süper telefoto kamera, 50MP ultra geniş kamera ve 12MP ön kameraya sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğinin olacağı bildirilmişti. Ultra modelde işlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 4 çipinin yer alması bekleniyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus’ta ise Exynos 2500 yer alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.