Samsung Galaxy S25 ve S25 UItra'nın maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra maket görüntüleri ortaya çıktı
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
- Yorumlar
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra maket görüntüleri ortaya çıktı
Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmış ve telefonun yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağı doğrulanmıştı. Son sızıntılar ise bunu doğrular nitelikte. Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy S25 serisinde minimalist tasarım anlayışını sürdürecek.
- Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm
- Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm
- Galaxy S25 Ultra: 162.3 x 79 x 8.6 mm
Galaxy S24 serisinin sevkiyat rakamları açısından başarısı göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Ancak tasarımsal yeniliklerin yanı sıra, yonga seti bölümünde bir kez daha eskiye döneceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi.
Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Galaxy S25 serisinde ise Exynos 2500'de yaşanan fabrikasyon sorunları nedeniyle tüm modellerin Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alması bekleniyor.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)