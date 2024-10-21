Samsung Galaxy S25 ve S25 UItra'nın maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin amiral gemisi modeli, geçtiğimiz yıl titanyum çerçeve başta olmak üzere bir dizi yeniliklerle karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra'nın maket görüntüleri ortaya çıktı. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra maket görüntüleri ortaya çıktı

Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmış ve telefonun yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağı doğrulanmıştı. Son sızıntılar ise bunu doğrular nitelikte. Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy S25 serisinde minimalist tasarım anlayışını sürdürecek.

Tam Boyutta Gör Buna göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. S25 Ultra ise, 162,82 x 77,65 x 8,25 mm boyutlarında geliyor. Kıyaslamak adına S24 Ultra, 162.3 x 79 x 8.6 mm boyutlarında satışa çıkmıştı.

Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm

Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm

Galaxy S25 Ultra: 162.3 x 79 x 8.6 mm

Galaxy S24 serisinin sevkiyat rakamları açısından başarısı göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Ancak tasarımsal yeniliklerin yanı sıra, yonga seti bölümünde bir kez daha eskiye döneceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Galaxy S25 serisinde ise Exynos 2500'de yaşanan fabrikasyon sorunları nedeniyle tüm modellerin Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alması bekleniyor.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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Samsung Galaxy S25 ve S25 UItra'nın maket görüntüleri sızdı