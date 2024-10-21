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    Samsung Galaxy S25 ve S25 UItra'nın maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    Samsung'un merakla beklenen telefonları Galaxy S25 serisinin boyutlarını içeren yeni görüntüler paylaşıldı. İşte yenilenen tasarımıyla Galaxy S25 Ultra, S25 ve S25+...
    Samsung Galaxy S25 ve S25 UItra'nın maket görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin amiral gemisi modeli, geçtiğimiz yıl titanyum çerçeve başta olmak üzere bir dizi yeniliklerle karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra'nın maket görüntüleri ortaya çıktı. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

    Galaxy S25, S25+, S25 Ultra maket görüntüleri ortaya çıktı

    Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmış ve telefonun yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağı doğrulanmıştı. Son sızıntılar ise bunu doğrular nitelikte. Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Galaxy S25 serisinde minimalist tasarım anlayışını sürdürecek.

    Samsung Galaxy S25 ve S25 UItra'nın maket görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Buna göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. S25 Ultra ise, 162,82 x 77,65 x 8,25 mm boyutlarında geliyor. Kıyaslamak adına S24 Ultra, 162.3 x 79 x 8.6 mm boyutlarında satışa çıkmıştı.
    • Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm
    • Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm
    • Galaxy S25 Ultra: 162.3 x 79 x 8.6 mm

    Galaxy S24 serisinin sevkiyat rakamları açısından başarısı göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Ancak tasarımsal yeniliklerin yanı sıra, yonga seti bölümünde bir kez daha eskiye döneceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi.

    Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Galaxy S25 serisinde ise Exynos 2500'de yaşanan fabrikasyon sorunları nedeniyle tüm modellerin Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alması bekleniyor.

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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