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    Samsung, Galaxy telefonlar için yeni bir işlemci hazırlıyor

    Android dünyasındaki en önemli isimlerden olan Samsung, son yıllarda Exynos çiplerinin problemleri yüzünden eleştiri altındaydı. Ancak Samsung, yeni bir işlemci hazırlıyor.
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    Samsung, yeni bir işlemci hazırlıyor
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    Geçtiğimiz yıllarda birçok firma, kendi işlemci ve çip setlerini üretmeye başladı. Google’ın Pixel 6 serisi ile Tensor işlemcisine geçmesi, Apple’ın Mac tarafında M1 serisi işlemcilere geçmesi, sektörü ilginç bir noktaya çekiyor. Uzun yıllardır kendi çiplerini üreten Samsung, Galaxy serisi için yeni bir işlemci hazırlığında.

    Exynos’tan farkı ne olacak?

    Samsung, uzun bir süredir Exynos işlemcilerini üretiyor ve amiral gemi cihazlarında kullanıyor. Ancak Samsung’un ürettiği Exynos işlemcileri, teknik olarak diğer elektronik firmalarına da açık ve sipariş vermeleri durumunda Exynos işlemcileri kullanabiliyorlar. Ancak görünüşe göre Samsung, sadece Galaxy serisine özel bir işlemci üretiyor. Samsung Mobile başkanı TM Roh, bir basın toplantısında “Galaxy” cihazları için özel bir işlemci hazırladıklarını duyurdu. Bu işlemcinin Exynos serisinden farkı ne olacak bilinmiyor ancak yalnızca Samsung cihazlarında kullanılabilecek.

    Samsung, son yıllarda Exynos serisi yüzünden ciddi anlamda eleştiri altında kaldı. Samsung Mobile’ın yeni bir işlemci hazırlığında olması, Exynos’ın problemli yapısını ve ismini geride bırakmaları için iyi bir fırsat olabilir. Samsung’un Exynos işlemcileri, Samsung Electronis LSI tarafından üretiliyor. Ancak Samsung Mobile’ın olası bir işlemci üretiminde daha çok söz hakkına sahip olması, Galaxy cihazları için daha yüksek optimizasyon ve performans sunabilir.

    Geçtiğimiz günlerde Samsung’un, Galaxy S22 FE ve Galaxy S23 serisi için MediaTek işlemcileri kullanabileceği haberi gelmişti. Böyle bir durumda yeni Samsung işlemcileri, yakın zamanda hayata geçmeyecek gibi gözüküyor. Belki de Samsung’un Exynos ve Snapdragon’dan vazgeçmek istemesi, yeni işlemciye harcanan zamanı ve sermayeyi arttırabilir. Bakalım Samsung, Exynos işlemcilerinin gölgesinden çıkabilecek mi.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 18 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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