Galaxy S27 Ultra pil kapasitesinde sürpriz yapabilir: İlk bilgiler paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un 2027 yılında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra modeliyle ilgili yeni bir sızıntı, uzun süredir eleştirilen batarya kapasitesinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. İddiaya göre şirket, yeni amiral gemisi için daha büyük batarya seçeneklerini test etmeye başladı.

Batarya kapasinde dev artış

Sızıntıyı paylaşan PhoneFuturist'e göre Samsung, Galaxy S27 Ultra prototiplerinde Samsung SDI tarafından üretilen 5.600 mAh ve 5.800 mAh kapasiteli bataryaları deniyor. Test edilen seçenekler arasında daha mütevazı bir 5.200 mAh bataryanın da bulunduğu belirtiliyor. Ancak Samsung, bu yıl uzun süredir sabit kalan pil kapasitesi döngüsünü kırabilir.

Bilmeyenler için Samsung, Galaxy S20 Ultra'dan bu yana Ultra serisinde 5.000 mAh batarya kullanmayı sürdürüyor. Rakip üreticiler son yıllarda daha yüksek kapasiteli bataryalara geçiş yaparken, şirket güvenlik ve ince tasarım anlayışı nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyordu. Paylaşılan bilgilere göre test edilen bataryalarda yeni nesil silikon-karbon teknolojisi yerine geleneksel lityum iyon hücreler tercih ediliyor.

Bu da hem üretim maliyetlerini kontrol altında tutarken, hem de uzun vadeli güvenilirliği koruyacak. Dolayısıyla eğer testler başarılı sonuçlanırsa Galaxy S27 Ultra'nın 5.500 mAh'ın üzerinde bir batarya kapasitesiyle satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor. Bu da özellikle yoğun kullanımda pil ömrünü hissedilir şekilde artırabilir.

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Şimdilik tüm bu bilgiler sızıntı kaynaklı olduğu için Samsung tarafından doğrulanmış değil. Ancak daha önce gündeme gelen daha geniş Privacy Display teknolojisi ve yenilenecek kamera tasarımına ek olarak batarya kapasitesindeki artışın da Galaxy S27 Ultra'nın en önemli yeniliklerinden biri olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S27 Ultra yıllardır beklenen özellikle gelebilir!

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