Tam Boyutta Gör Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Teknoloji devi şimdi de, Aralık 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Tab A8 10.5 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Galaxy Tab A8 için Android 13 güncellemesi başladı

Android 13 güncellemesi Galaxy Tab A8 10.5 Wi-Fi sürümüne X200XXU1CVL5, LTE sürümüne ise X205XXU1CVL5yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Aralık 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiren yeni sürüm, Avrupa için yalnızca Wi-Fi modeli olmak üzere birçok ülkede erişime açıldı. Bu doğrultuda ilerleyen dönemlerde ülkemiz kullanıcılarına da ulaşacağını söyleyebiliriz.

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Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni güvenlik geliştirmelerine ek olarak bildirimler için daha büyük simgeler, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, widget yığınlama özelliği ve daha akıcı animasyonlar ile geliyor. Bununla birlikte Galaxy Tab A8 10.5 (2021) cihazınıza henüz One UI 5.0 almadıysanız, tabletinizin Ayarlar/Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Samsung Galaxy Tab A8 için Android 13 güncellemesi başladı