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    Samsung Galaxy Tab A8 için Android 13 güncellemesi başladı

    Samsung, Aralık 2021'de piyasaya sürülen Galaxy A13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşte yeni sürümün getirdiği özellikler
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    Samsung Galaxy Tab A8 için Android 13 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Teknoloji devi şimdi de, Aralık 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Tab A8 10.5 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.

    Galaxy Tab A8 için Android 13 güncellemesi başladı

    Android 13 güncellemesi Galaxy Tab A8 10.5 Wi-Fi sürümüne X200XXU1CVL5, LTE sürümüne ise X205XXU1CVL5yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Aralık 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiren yeni sürüm, Avrupa için yalnızca Wi-Fi modeli olmak üzere birçok ülkede erişime açıldı. Bu doğrultuda ilerleyen dönemlerde ülkemiz kullanıcılarına da ulaşacağını söyleyebiliriz.

    Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni güvenlik geliştirmelerine ek olarak bildirimler için daha büyük simgeleryeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleriwidget yığınlama özelliği ve daha akıcı animasyonlar ile geliyor. Bununla birlikte Galaxy Tab A8 10.5 (2021) cihazınıza henüz One UI 5.0 almadıysanız, tabletinizin Ayarlar/Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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