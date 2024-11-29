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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 satışları S23 serisini geçti: İşte en çok satan model

    Samsung, yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisini 2025 başlarında tanıtacak. Peki, Galaxy 24 satışları ne durumda? Yeni rapor, S24 satışlarının S23'ü geçtiğini söylüyor.
    samsung galaxy s24 satışları Tam Boyutta Gör
    Yeni bir raporda Galaxy S24 serisinin çıkışından bu yana 31 milyon sattığı bildirildi. Satışların aynı dönemde Galaxy S23 serisine göre yüzde 17 arttığı tahmin ediliyor. Peki, en çok hangi model satıyor?

    En çok satan model: Galaxy S24 Ultra

    Serinin en çok satan modeli; Galaxy S24 Ultra. Ekim 2024 itibarıyla Galaxy S24, 10.94 milyon; Galaxy S24 Plus, 6.27 milyon ve Galaxy S24 Ultra, 14.65 milyon adet satışa ulaştı. Aynı dönemde Galaxy S23 serisi toplamda 27 milyon sattı; S23 Ultra, 12.6 milyon; S23 Plus 4.97 milyon ve S23, 9.69 milyon satmıştı.

    Samsung katlanır telefon satışları da iyi durumda. Galaxy Z Fold 6, 1.81 milyon; Galaxy Z Flip 6, 2.47 milyon satışa ulaştı. Şirketin katlanan telefon satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 9 arttı. Z Fold 5, 1.44 milyon; Z Flip 5, 2.51 milyon satmıştı.

    Samsung’un Galaxy S25 serisini 22 Ocak’ta tanıtması bekleniyor. Samsung S25 telefonlar, Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelecek gibi görünüyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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