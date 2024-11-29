En çok satan model: Galaxy S24 Ultra
Serinin en çok satan modeli; Galaxy S24 Ultra. Ekim 2024 itibarıyla Galaxy S24, 10.94 milyon; Galaxy S24 Plus, 6.27 milyon ve Galaxy S24 Ultra, 14.65 milyon adet satışa ulaştı. Aynı dönemde Galaxy S23 serisi toplamda 27 milyon sattı; S23 Ultra, 12.6 milyon; S23 Plus 4.97 milyon ve S23, 9.69 milyon satmıştı.
Samsung katlanır telefon satışları da iyi durumda. Galaxy Z Fold 6, 1.81 milyon; Galaxy Z Flip 6, 2.47 milyon satışa ulaştı. Şirketin katlanan telefon satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 9 arttı. Z Fold 5, 1.44 milyon; Z Flip 5, 2.51 milyon satmıştı.
Samsung’un Galaxy S25 serisini 22 Ocak’ta tanıtması bekleniyor. Samsung S25 telefonlar, Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.