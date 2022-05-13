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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S6 Lite tabletinin yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın resmi basın görselleri internete düştü.
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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri sızdırıldı
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    Samsung, 2020'nin Nisan ayında Galaxy Tab S6 Lite adlı bir tablet piyasaya sürmüştü. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de cihazın 2022 versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri sızdırıldı
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    Orta sınıf saflarına katılacak yeni tablet FHD+ çözünürlükte 10.4 inç LCD ekranla gelecek. Hatırlayacağınız üzere önceki modelde  Exynos 9611 yonga seti kullanılmıştı. Şirket 2022 versiyonunda sekiz çekirdekli Snapdragon 720G platformuna yer vermeyi tercih etmiş.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri sızdırıldı
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    Fiyat etiketi de ortaya çıktı

    Tabletin S-Pen desteği ile sunulacağını belirtelim. Diğer özelliklerini ise 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel selfie kamerası, 7.040 mAh pil ve AKG imzalı stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 12 işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla donatılmış WiFi ve LTE varyantları olacak. Fiyat etiketi konusunda da bazı bilgiler var. WiFi versiyonunun 394 dolar, LTE varyantının ise 456 dolar karşılığında satışa sunulacağı bildiriliyor.

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