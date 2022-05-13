Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung, 2020'nin Nisan ayında Galaxy Tab S6 Lite adlı bir tablet piyasaya sürmüştü. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de cihazın 2022 versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Tam Boyutta Gör

Orta sınıf saflarına katılacak yeni tablet FHD+ çözünürlükte 10.4 inç LCD ekranla gelecek. Hatırlayacağınız üzere önceki modelde Exynos 9611 yonga seti kullanılmıştı. Şirket 2022 versiyonunda sekiz çekirdekli Snapdragon 720G platformuna yer vermeyi tercih etmiş.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi de ortaya çıktı

Tabletin S-Pen desteği ile sunulacağını belirtelim. Diğer özelliklerini ise 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel selfie kamerası, 7.040 mAh pil ve AKG imzalı stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 12 işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.

Tam Boyutta Gör

Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla donatılmış WiFi ve LTE varyantları olacak. Fiyat etiketi konusunda da bazı bilgiler var. WiFi versiyonunun 394 dolar, LTE varyantının ise 456 dolar karşılığında satışa sunulacağı bildiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)'nin basın görselleri sızdırıldı