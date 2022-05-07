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Samsung, Galaxy Tab S6 Lite'ın yeni versiyonu geliyor. FCC'de ortaya çıkan yeni Galaxy Tab S6 Lite'ın bazı özellikleri de belli. İşte yeni Galaxy Tab S6 Lite'ın detayları.

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Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite, S Pen ile birlikte gelecek

Samsung, 2020 yılında Galaxy Tab S6 Lite'ı tanıtmıştı. Ancak o zaman da yeni bir versiyonun geleceğinin sinyalleri verilmişti. Şimdi FCC'de çıkan verilere göre yeni Galaxy Tab S6 Lite geliyor. Ortaya çıkan verilere göre S Pen desteği ile birlikte gelecek olan yeni Galaxy Tab S6 Lite, bu sayede kolay bir kullanım sunacak. SM-P613 model numarası ile birlikte gelecek olan bu yeni model, görünüşe göre 15W hızlı şarj desteği ile geliyor. Tabi yeni Galaxy Tab S6 Lite'ın batarya boyutu bilinmiyor. Ancak yeni bir tablette 15W hızlı şarj desteğinin yetersiz olacağı kesin gibi duruyor.

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Öte yandan muhtemel özelliklere bakacak olursak bu yeni Tab S6 Lite versiyonu Adreno 618 GPU ile eşleşmiş bir Snapdragon 720G ile gelecek. Yine beklentilere göre Android 12 işletim sistemi ile çalışacak olan yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM bellek sunabilir.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın yeni versiyonu geliyor