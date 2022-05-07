Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın yeni versiyonu geliyor

    Samsung'un birkaç yıl önce tanıttığı modeli Samsung Galaxy Tab S6 Lite, şimdi yeni bir versiyonla geliyor. İşte Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın yenilenmiş versiyonu.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın yeni versiyonu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy Tab S6 Lite'ın yeni versiyonu geliyor. FCC'de ortaya çıkan yeni Galaxy Tab S6 Lite'ın bazı özellikleri de belli. İşte yeni Galaxy Tab S6 Lite'ın detayları.

    Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite, S Pen ile birlikte gelecek

    Samsung, 2020 yılında Galaxy Tab S6 Lite'ı tanıtmıştı. Ancak o zaman da yeni bir versiyonun geleceğinin sinyalleri verilmişti. Şimdi FCC'de çıkan verilere göre yeni Galaxy Tab S6 Lite geliyor. Ortaya çıkan verilere göre S Pen desteği ile birlikte gelecek olan yeni Galaxy Tab S6 Lite, bu sayede kolay bir kullanım sunacak. SM-P613 model numarası ile birlikte gelecek olan bu yeni model, görünüşe göre 15W hızlı şarj desteği ile geliyor. Tabi yeni Galaxy Tab S6 Lite'ın batarya boyutu bilinmiyor. Ancak yeni bir tablette 15W hızlı şarj desteğinin yetersiz olacağı kesin gibi duruyor.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın yeni versiyonu geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Öte yandan muhtemel özelliklere bakacak olursak bu yeni Tab S6 Lite versiyonu Adreno 618 GPU ile eşleşmiş bir Snapdragon 720G ile gelecek. Yine beklentilere göre Android 12 işletim sistemi ile çalışacak olan yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM bellek sunabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız