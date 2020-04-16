Samsung Galaxy Tab S6 Lite tanıtıldı: S-Pen desteği ve One UI 2.1

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Samsung’un neredeyse akıllı telefon ailesi kadar alengirli olan tabletler serisi, yeni üyesine kavuştu. Geçen aydan bu yana sızıntılarda ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, sonunda resmi olarak ortaya çıktı fakat hâlâ eksik bazı detaylar mevcut.

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Firmanın amiral gemisi, yani en iyi Android tableti Galaxy Tab S6’ya yakın fakat daha ekonomik hâle getirilmiş olarak karşımıza çıkan Tab S6 Lite, kutudan S-Pen desteği ve donanımıyla çıkıyor. Cihazın RAM, depolama kapasitesi ve kamera performansı da üst modele kıyasla bir miktar düşürülmüş hâlde. Ekran ise amiral gemisinde olduğu gibi AMOLED değil LCD bir panelden oluşuyor.

İşlemci Bilinmeyen sekiz çekirdekli birim - 1.7GHz (2.3GHz turbo) RAM 4GB Depolama 64GB veya 128GB (microSD kart desteği) Ekran 10.4" 2000 x 1200 LCD S-Pen İlginizi Çekebilir Lenovo Legion Gaming Phone, 90 Watt hızında şarj olacak Evet Arka Kamera 8MP, 1080p @ 30FPS Ön Kamera 5MP Bağlantı USB Type-C, 3.5mm kulaklık jakı, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Yazılım Android 10 (One UI 2.1) Boyutlar 244.5 x 154.3 x 7.0mm, 467g

Cihazın donanımsal fonksiyonlarının yanında sunduğu ekstralar arasında uyumlu Samsung telefonlardan çağrı ve mesaj yönlendirme gibi ekosistem içi özellikler yer alıyor.

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Samsung’un tanıtımı cihazın çoğu detayını ortaya çıkarmış olsa da hâlâ fiyat ve Galaxy Tab S6 Lite modelinin hangi pazarlarda satışa sunulacağını belirtmiyor. Önceki söylentilere göre tabletin fiyatının 400 dolar civarında olmasını bekleyebiliriz. Apple’ın yeni iPhone SE modelinin de 400 dolar etikete sahip olmasına karşın ülkemizde 5299 TL fiyatla satılmasını hesaba katarsak umarız Samsung fiyatlandırmada biraz daha açık ve uyumlu bir yaklaşım sergiler.

https://www.samsung.com/id/tablets/galaxy-tab-s6-lite-p615/SM-P615NZAAXID/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-53011&cjevent=1c518fd17f5011ea81cc00360a18050c

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