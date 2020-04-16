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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite tanıtıldı: S-Pen desteği ve One UI 2.1

    Samsung'un amiral gemisi modelinin kırpılmış ama kritik fonksiyonlarını koruyan tableti Galaxy Tab S6 Lite tanıtıldı. Cihazın fiyat ve işlemci bilgisi verilmese de detayların çoğu belli oldu.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite tanıtıldı: S-Pen desteği ve One UI 2.1
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    Samsung’un neredeyse akıllı telefon ailesi kadar alengirli olan tabletler serisi, yeni üyesine kavuştu. Geçen aydan bu yana sızıntılarda ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, sonunda resmi olarak ortaya çıktı fakat hâlâ eksik bazı detaylar mevcut.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite tanıtıldı: S-Pen desteği ve One UI 2.1
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    Firmanın amiral gemisi, yani en iyi Android tableti Galaxy Tab S6’ya yakın fakat daha ekonomik hâle getirilmiş olarak karşımıza çıkan Tab S6 Lite, kutudan S-Pen desteği ve donanımıyla çıkıyor. Cihazın RAM, depolama kapasitesi ve kamera performansı da üst modele kıyasla bir miktar düşürülmüş hâlde. Ekran ise amiral gemisinde olduğu gibi AMOLED değil LCD bir panelden oluşuyor.

    İşlemci

    Bilinmeyen sekiz çekirdekli birim - 1.7GHz (2.3GHz turbo)

    RAM

    4GB

    Depolama

    64GB veya 128GB (microSD kart desteği)

    Ekran

    10.4" 2000 x 1200 LCD

    S-Pen

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    Evet

    Arka Kamera

    8MP, 1080p @ 30FPS

    Ön Kamera

    5MP

    Bağlantı

    USB Type-C, 3.5mm kulaklık jakı, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

    Yazılım

    Android 10 (One UI 2.1)

    Boyutlar

    244.5 x 154.3 x 7.0mm, 467g

    Cihazın donanımsal fonksiyonlarının yanında sunduğu ekstralar arasında uyumlu Samsung telefonlardan çağrı ve mesaj yönlendirme gibi ekosistem içi özellikler yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor"

    Samsung’un tanıtımı cihazın çoğu detayını ortaya çıkarmış olsa da hâlâ fiyat ve Galaxy Tab S6 Lite modelinin hangi pazarlarda satışa sunulacağını belirtmiyor. Önceki söylentilere göre tabletin fiyatının 400 dolar civarında olmasını bekleyebiliriz. Apple’ın yeni iPhone SE modelinin de 400 dolar etikete sahip olmasına karşın ülkemizde 5299 TL fiyatla satılmasını hesaba katarsak umarız Samsung fiyatlandırmada biraz daha açık ve uyumlu bir yaklaşım sergiler.



    https://www.samsung.com/id/tablets/galaxy-tab-s6-lite-p615/SM-P615NZAAXID/?CID=afl-ecomm-cjn-cha-092118-53011&cjevent=1c518fd17f5011ea81cc00360a18050c Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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