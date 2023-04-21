Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı olacak

    Samsung'un 2023 yılının ikinci yarısında tanıtması beklenen Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic isimli akıllı saatleri, Exynos W980 işlemciden güç alacak. 
    Oy Ver
    Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, muhtemelen 2023'ün ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ile birlikte iki yeni akıllı saati olan Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i piyasaya sürecek. Yaklaşan akıllı saatlerin gelişmiş sağlık takibi ve özellikleri getirmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise saatlerin işlemcisi hakkındaki detayları ortaya çıkardı.

    Galaxy Watch 6 serisi, Exynos W980 işlemci ile gelişmiş performansa sahip olacak

    Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch 6 serisinde kullanılacak olan Exynos W980 işlemci, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 serilerinde kullanılan Exynos W920 yonga setinden %10 daha hızlı olacak. 5nm kullanılarak üretilmesi beklenen bu işlemcinin CPU ve GPU yapılandırması henüz bilinmesede saatlerin pil ömrünün artması oldukça muhtemel.

    Daha yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olacak Galaxy Watch 6 serisinden Galaxy Watch 6 Classic, Samsung'un akıllı saatlerinde ünlü olan ikonik döner çerçeveyi geri getirecek. Daha ince bir çerçeveye sahip olacak Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, önceki nesle kıyasla daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    F
    Faydalıİnsan 23 saat önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 1 gün önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 1 gün önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    excel şifre kirma artik kesin çözüm forum parsel sorguda kayıt bulunamadı ne demek araç ses yalıtımı tavsiye hapı toz haline getirip içmek kulaklık takılıyken alarm çalar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız