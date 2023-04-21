Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı olacak

Galaxy Watch 6 serisi, Exynos W980 işlemci ile gelişmiş performansa sahip olacak
Daha yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olacak Galaxy Watch 6 serisinden Galaxy Watch 6 Classic, Samsung'un akıllı saatlerinde ünlü olan ikonik döner çerçeveyi geri getirecek. Daha ince bir çerçeveye sahip olacak Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, önceki nesle kıyasla daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)