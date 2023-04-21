Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı olacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, muhtemelen 2023'ün ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ile birlikte iki yeni akıllı saati olan Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i piyasaya sürecek. Yaklaşan akıllı saatlerin gelişmiş sağlık takibi ve özellikleri getirmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise saatlerin işlemcisi hakkındaki detayları ortaya çıkardı.

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Galaxy Watch 6 serisi, Exynos W980 işlemci ile gelişmiş performansa sahip olacak

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch 6 serisinde kullanılacak olan Exynos W980 işlemci, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 serilerinde kullanılan Exynos W920 yonga setinden %10 daha hızlı olacak. 5nm kullanılarak üretilmesi beklenen bu işlemcinin CPU ve GPU yapılandırması henüz bilinmesede saatlerin pil ömrünün artması oldukça muhtemel.

Daha yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olacak Galaxy Watch 6 serisinden Galaxy Watch 6 Classic, Samsung'un akıllı saatlerinde ünlü olan ikonik döner çerçeveyi geri getirecek. Daha ince bir çerçeveye sahip olacak Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, önceki nesle kıyasla daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.

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Samsung Galaxy Watch 6, yeni işlemcisiyle yüzde 10 daha hızlı