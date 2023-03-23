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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S9 daha büyük batarya ile geliyor: İşte pil kapasitesi

    Samsung'un Ağustos ayında duyurmayı planladığı yeni amiral gemisi tableti hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy Tab S9'un batarya kapasitesi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy Tab S9'un pil kapasitesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    GalaxyClub internet sitesi önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanan amiral gemisi Samsung Galaxy Tab S9 tablet hakkında yeni detaylar paylaştı. Kaynağın aktardığı bilgilere göre cihaz selefinden daha güçlü bir batarya ile karşımıza çıkacak.

    Bildiğiniz üzere mevcut Galaxy Tab S8'de 8.000 mAh'lik pile yer verilmişti. Buna karşın Galaxy Tab S9'da 8.400 - 8.500 mAh kapasiteli bir batarya görev yapacak. Samsung'un ayrıca Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy Tab S9'un pil kapasitesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Lansman önümüzdeki yaz

    Plus ve Ultra versiyonlarının pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu cihazlar için de batarya konusunda bir güçlendirme bekleyebiliriz. Samsung'un yeni tabletleri büyük olasılıkla Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 8 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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