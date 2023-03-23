Samsung Galaxy Tab S9 daha büyük batarya ile geliyor: İşte pil kapasitesi

Bildiğiniz üzere mevcut Galaxy Tab S8'de 8.000 mAh'lik pile yer verilmişti. Buna karşın Galaxy Tab S9'da 8.400 - 8.500 mAh kapasiteli bir batarya görev yapacak. Samsung'un ayrıca Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyor.
Lansman önümüzdeki yaz
Plus ve Ultra versiyonlarının pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu cihazlar için de batarya konusunda bir güçlendirme bekleyebiliriz. Samsung'un yeni tabletleri büyük olasılıkla Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)