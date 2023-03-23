Samsung Galaxy Tab S9 daha büyük batarya ile geliyor: İşte pil kapasitesi

Tam Boyutta Gör GalaxyClub internet sitesi önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanan amiral gemisi Samsung Galaxy Tab S9 tablet hakkında yeni detaylar paylaştı. Kaynağın aktardığı bilgilere göre cihaz selefinden daha güçlü bir batarya ile karşımıza çıkacak.

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Bildiğiniz üzere mevcut Galaxy Tab S8'de 8.000 mAh'lik pile yer verilmişti. Buna karşın Galaxy Tab S9'da 8.400 - 8.500 mAh kapasiteli bir batarya görev yapacak. Samsung'un ayrıca Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Lansman önümüzdeki yaz

Plus ve Ultra versiyonlarının pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu cihazlar için de batarya konusunda bir güçlendirme bekleyebiliriz. Samsung'un yeni tabletleri büyük olasılıkla Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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Samsung Galaxy Tab S9'un pil kapasitesi ortaya çıktı