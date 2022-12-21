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    Red Magic 8 Pro'nun ilk resmi görüntüleri yayınlandı

    Nubia markası yakında yeni bir oyun odaklı akıllı telefon çıkaracak. Önümüzdeki hafta tanıtılması planlanan Red Magic 8 Pro'nun ilk basın görselleri internete düştü.
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    Red Magic 8 Pro'nun ilk resmi görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Nubia oyun odaklı Red Magic 8 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin önümüzdeki hafta tanıtılacağını biliyoruz. Lansmana sayılı günler kala şirket cihazın ilk resmi basın görsellerini yayınladı.

    Red Magic 8 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alan ilk oyuncu telefonu olacağı belirtiliyor. Daha önce TENAA veritabanında listelenen cihazın entegre parmak izi tarayıcısına sahip 6.8 inç OLED ekranla geleceği ortaya çıkmıştı.

    Red Magic 8 Pro'nun ilk resmi görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Red Magic 8 Pro neler sunacak?

    Oyun odaklı telefonda ekran altına yerleştirilmiş 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Red Magic 8 Pro 163.98 x 76.35 x 8.9 mm boyutlarında, ağırlığı ise 228 gram. Cihazın 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı içereceği de bildiriliyor.

    Ana kamera ünitesi 50 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşacak. Şeffaf versiyonu da sunulacak akıllı telefon 165W şarj destekli 6.000 mAh bataryadan enerji alacak. Red Magic 8 Pro'nun 26 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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