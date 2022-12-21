Tam Boyutta Gör Nubia oyun odaklı Red Magic 8 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin önümüzdeki hafta tanıtılacağını biliyoruz. Lansmana sayılı günler kala şirket cihazın ilk resmi basın görsellerini yayınladı.

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Red Magic 8 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini temel alan ilk oyuncu telefonu olacağı belirtiliyor. Daha önce TENAA veritabanında listelenen cihazın entegre parmak izi tarayıcısına sahip 6.8 inç OLED ekranla geleceği ortaya çıkmıştı.

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Red Magic 8 Pro neler sunacak?

Oyun odaklı telefonda ekran altına yerleştirilmiş 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Red Magic 8 Pro 163.98 x 76.35 x 8.9 mm boyutlarında, ağırlığı ise 228 gram. Cihazın 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı içereceği de bildiriliyor.

Ana kamera ünitesi 50 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşacak. Şeffaf versiyonu da sunulacak akıllı telefon 165W şarj destekli 6.000 mAh bataryadan enerji alacak. Red Magic 8 Pro'nun 26 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

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Red Magic 8 Pro'nun ilk resmi görüntüleri yayınlandı