Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi

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Uygulama mağazalarının 2020 yılı sonlarındaki en iyi listeleri yayınlanmaya devam ediyor. Google Play ve App Store’un ardından önemli mağazalardan Samsung Galaxy Store da yılın en iyilerini yayınladı.

Samsung Galaxy Store en iyileri

Bir milyardan fazla akıllı telefon ile geniş bir kullanıcı altyapısına sahip olan Galaxy Store haliyle en çok ziyaret edilen mağazalardan birisi. Bu yıl indirme sayıları, beğeniler ve editörlerin değerlendirmeleriyle 14 ülkeden 22 uygulama listeye girdi.

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Galaxy Store platformunun en yenilikçi uygulaması NBA Top Shot oldu. Samsung telefonları için geliştirilen uygulama tüm zamanların en iyi basketbol anlarını toplama ve değişim yapabilme imkanı veriyor. Yılın oyunu ise Fortnite oldu. Mağazanın belirlediği diğer kategoriler şu şekilde:

En iyi sağlık uygulaması – BetterHelp

Bixby Capsule – Spotify

Bixby Geliştirici – Big Sky Weather

En iyi yeni tema tasarımcısı – Marigold

En yenilikçi tema - Dark Warrior

En iyi tema - Pink Clouds Of Stars

En iyi tema koleksiyonu - Butterfly-Effected GmbH

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En iyi ikon paketi - [Alex-]Fantasy Icon Pack

En iyi grafikler – Forza Street

En iyi simülasyon – State of Survival

En iyi aksiyon – Garena Free Fire

En iyi RPG - LEGO Legacy: Heroes Unboxed

En iyi Arcade - WGT Gold

En iyi gündelik – Uno!

En iyi bağımsız – Clawee

En iyi saat uygulaması - Talk to Alexa

En iyi saat teması uygulaması – URARITY

En iyi saat tema tasarımı - Golden Floral Digital Watch

En yenilikçi saat tema tasarımı - Persona Smart

En iyi yeni saat teması - HIGH Watch Faces

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https://www.sammobile.com/news/samsung-announces-2020-best-galaxy-store-awards-winners/

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