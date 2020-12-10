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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi

    14 farklı ülkeden 22 kategoride en iyi uygulamalar ve oyunlar belirlendi. NBA Top Shot ve Fortnite en iyiler listesinin zirvesinde yer alıyor. Farklı ilginç uygulamalar ve temalar da mevcut.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi
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    Uygulama mağazalarının 2020 yılı sonlarındaki en iyi listeleri yayınlanmaya devam ediyor. Google Play ve App Store’un ardından önemli mağazalardan Samsung Galaxy Store da yılın en iyilerini yayınladı.

    Samsung Galaxy Store en iyileri

    Bir milyardan fazla akıllı telefon ile geniş bir kullanıcı altyapısına sahip olan Galaxy Store haliyle en çok ziyaret edilen mağazalardan birisi. Bu yıl indirme sayıları, beğeniler ve editörlerin değerlendirmeleriyle 14 ülkeden 22 uygulama listeye girdi.

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    Galaxy Store platformunun en yenilikçi uygulaması NBA Top Shot oldu. Samsung telefonları için geliştirilen uygulama tüm zamanların en iyi basketbol anlarını toplama ve değişim yapabilme imkanı veriyor. Yılın oyunu ise Fortnite oldu. Mağazanın belirlediği diğer kategoriler şu şekilde:

    En iyi sağlık uygulaması – BetterHelp

    Bixby Capsule – Spotify

    Bixby Geliştirici – Big Sky Weather

    En iyi yeni tema tasarımcısı – Marigold

    En yenilikçi tema - Dark Warrior

    En iyi tema - Pink Clouds Of Stars

    En iyi tema koleksiyonu - Butterfly-Effected GmbH

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    En iyi ikon paketi - [Alex-]Fantasy Icon Pack

    En iyi grafikler – Forza Street

    En iyi simülasyon – State of Survival

    En iyi aksiyon – Garena Free Fire

    En iyi RPG - LEGO Legacy: Heroes Unboxed

    En iyi Arcade - WGT Gold

    En iyi gündelik – Uno!

    En iyi bağımsız – Clawee

    En iyi saat uygulaması - Talk to Alexa

    En iyi saat teması uygulaması – URARITY

    En iyi saat tema tasarımı - Golden Floral Digital Watch

    En yenilikçi saat tema tasarımı - Persona Smart

    En iyi yeni saat teması - HIGH Watch Faces

    Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi
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    https://www.sammobile.com/news/samsung-announces-2020-best-galaxy-store-awards-winners/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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