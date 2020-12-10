Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi

Uygulama mağazalarının 2020 yılı sonlarındaki en iyi listeleri yayınlanmaya devam ediyor. Google Play ve App Store’un ardından önemli mağazalardan Samsung Galaxy Store da yılın en iyilerini yayınladı.
Samsung Galaxy Store en iyileri
Bir milyardan fazla akıllı telefon ile geniş bir kullanıcı altyapısına sahip olan Galaxy Store haliyle en çok ziyaret edilen mağazalardan birisi. Bu yıl indirme sayıları, beğeniler ve editörlerin değerlendirmeleriyle 14 ülkeden 22 uygulama listeye girdi.
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Galaxy Store platformunun en yenilikçi uygulaması NBA Top Shot oldu. Samsung telefonları için geliştirilen uygulama tüm zamanların en iyi basketbol anlarını toplama ve değişim yapabilme imkanı veriyor. Yılın oyunu ise Fortnite oldu. Mağazanın belirlediği diğer kategoriler şu şekilde:
En iyi sağlık uygulaması – BetterHelp
Bixby Capsule – Spotify
Bixby Geliştirici – Big Sky Weather
En iyi yeni tema tasarımcısı – Marigold
En yenilikçi tema - Dark Warrior
En iyi tema - Pink Clouds Of Stars
En iyi tema koleksiyonu - Butterfly-Effected GmbHİlginizi Çekebilir Samsung Cihazımı Bul özelliği çevrim dışı da çalışıyor
En iyi ikon paketi - [Alex-]Fantasy Icon Pack
En iyi grafikler – Forza Street
En iyi simülasyon – State of Survival
En iyi aksiyon – Garena Free Fire
En iyi RPG - LEGO Legacy: Heroes Unboxed
En iyi Arcade - WGT Gold
En iyi gündelik – Uno!
En iyi bağımsız – Clawee
En iyi saat uygulaması - Talk to Alexa
En iyi saat teması uygulaması – URARITY
En iyi saat tema tasarımı - Golden Floral Digital Watch
En yenilikçi saat tema tasarımı - Persona Smart
En iyi yeni saat teması - HIGH Watch Faces
https://www.sammobile.com/news/samsung-announces-2020-best-galaxy-store-awards-winners/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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