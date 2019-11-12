Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, 19 Kasım'da tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy W20 5G'nin, Galaxy Fold'un 5G versiyonu olacağı belirtiliyor.
    1 hf.
    1,2b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji üreticisi Samsung, 19 Kasım tarihinde Çin'de yeni bir katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtacak. Daha önceki haberlerimizde bu cihazın dikey olarak katlanan yeni bir model olacağını belirtmiş olsak da, TENAA'da ortaya çıkan detaylar Galaxy Fold'un 5G özelliğine sahip modeli olacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı"

    5G özellikli Galaxy Fold

    Çin sertifikasyon kurumu TENAA, Galaxy W20 5G olarak adlandırılan bu cihazın resimleri ve özelliklerini yayınladı. Galaxy W20 5G modelinin, katlanmış halde Galaxy Fold ile aynı olan 160.9 x 117.9 x 6.9mm ebatlarına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca cihazda 4.6 inçlik ikinci bir ekranın varlığı da, Galaxy Fold'un 5G özellikli yeni bir versiyonu olduğunu resmen doğruluyor. W20 5G'nin pil kapasitesi 4.135 mAh olarak belirtilmiş ve bu kapasitenin Galaxy Fold modelinde ise 4.380 mAh olduğunu söyleyelim.

    Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    19 Kasım tarihinde tanıtılacak olan cihazın, Çin'deki telekominikasyon şirketlerine özel üretildiği söyleniyor ve ülkedeki Galaxy Fold satışarı göz önüne alındığında da, raflara çıktığı andan itibaren iyi bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz verilmiş kesin bir bilgi yok ve cihazın başka ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_w20_5g_tenaa_listing_confirms_its_just_a_5g_version_of_the_galaxy_fold-news-40040.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    qoqoCAN 1 hf.
    öfff ne merak ediyordum varya öffffffffff
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu 1 hf. VEX Robotics Yarışması, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde 1 hf. Facebook Pay ile Facebook uygulamalarında ödeme dönemi başlıyor 1 hf. Huawei için güzel gelişmeler var | Mobilite 1 hf. Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu 1 hf. CoinMarketCap, artık likidite verilerini kullanıcılarına sunuyor 1 hf. Ford'un 3 boyutlu örgü tekniğiyle üreteceği koltuk kılıfları akıllı telefonları şarj edebilecek 1 hf. Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı 1 hf. Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı 1 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor 1 hf. Google on milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor 1 hf. Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi 1 hf. Chrome gibi görünen Android zararlı yazılımları 3 milyon kez indirildi 1 hf. Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı 1 hf. MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu 1 hf. 2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı 1 hf. Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı 1 hf. Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı Sonraki 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim