Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı

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Teknoloji üreticisi Samsung, 19 Kasım tarihinde Çin'de yeni bir katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtacak. Daha önceki haberlerimizde bu cihazın dikey olarak katlanan yeni bir model olacağını belirtmiş olsak da, TENAA'da ortaya çıkan detaylar Galaxy Fold'un 5G özelliğine sahip modeli olacağını gösteriyor.

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5G özellikli Galaxy Fold

Çin sertifikasyon kurumu TENAA, Galaxy W20 5G olarak adlandırılan bu cihazın resimleri ve özelliklerini yayınladı. Galaxy W20 5G modelinin, katlanmış halde Galaxy Fold ile aynı olan 160.9 x 117.9 x 6.9mm ebatlarına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca cihazda 4.6 inçlik ikinci bir ekranın varlığı da, Galaxy Fold'un 5G özellikli yeni bir versiyonu olduğunu resmen doğruluyor. W20 5G'nin pil kapasitesi 4.135 mAh olarak belirtilmiş ve bu kapasitenin Galaxy Fold modelinde ise 4.380 mAh olduğunu söyleyelim.

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19 Kasım tarihinde tanıtılacak olan cihazın, Çin'deki telekominikasyon şirketlerine özel üretildiği söyleniyor ve ülkedeki Galaxy Fold satışarı göz önüne alındığında da, raflara çıktığı andan itibaren iyi bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz verilmiş kesin bir bilgi yok ve cihazın başka ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_w20_5g_tenaa_listing_confirms_its_just_a_5g_version_of_the_galaxy_fold-news-40040.php