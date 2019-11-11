LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı

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LG Electronics, cep telefonu iletişim teknolojilerindeki fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Çinli elektronik üreticisi TCL'ye karşı bir dava açtı. Almanya'daki Mannheim ve Dusseldorf bölge mahkemelerinde açılan davanın konusu ise Çinli teknoloji üreticisi TCL'nin lisans anlaşması yapmadan LG patentlerini kullanması.

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TCL uyarıları dikkate almadı

4G kablosuz iletişim standardı LTE teknolojisiyle ilgili önemli patentlere sahip olan LG, TCL'nin üç patentini ihlal ettiğini ve Çinli şirketin 2016 yılından bu yana yapılan uyarıları ve lisans anlaşmaları tekliflerini dikkate almadığını belirtiyor. Pazar araştırmacısı Strategy Analytics'in verilerine göre, TCL'nin 2018'de küresel pazarda 15 milyondan fazla akıllı telefon sattığı tahmin ediliyor. Bu cihazların büyük bir kısmında da LG patentlerinin kullanıldığı belirtiliyor.

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LG, telekomünikasyon teknolojisi ile ilgili patentlerde lider durumda. Almanya merkezli araştırmacı IPLytics'e göre, şirket Temmuz ayı itibariyle beşinci nesil (5G) ağ teknolojisindeki patentlerin yüzde 11'ine sahip. Aynı zamanda LTE teknolojisi ile ilgili temel patentlerde de lider konumda. LG'nin fikri mülkiyet merkezi başkanı Jeon Saeng-gyu konuyla ilgili olarak: "Fikri mülkiyet hakları, LG'nin durmak bilmeyen araştırma ve geliştirme çabalarının bir sonucudur. Teknolojilerimizin haksız kullanımına karşı sıkı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://www.zdnet.com/article/lg-sues-tcl-in-germany-over-lte-patents/