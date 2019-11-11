Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı

    Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, LTE teknolojisi hakkındaki patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli TCL şirketine dava açtı. LG üç teknolojisinin TCL tarafındna kullanıldığı iddiasında.
    1 hf.
    1,9b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı
    Tam Boyutta Gör

    LG Electronics, cep telefonu iletişim teknolojilerindeki fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Çinli elektronik üreticisi TCL'ye karşı bir dava açtı. Almanya'daki Mannheim ve Dusseldorf bölge mahkemelerinde açılan davanın konusu ise Çinli teknoloji üreticisi TCL'nin lisans anlaşması yapmadan LG patentlerini kullanması.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı"

    TCL uyarıları dikkate almadı

    4G kablosuz iletişim standardı LTE teknolojisiyle ilgili önemli patentlere sahip olan LG, TCL'nin üç patentini ihlal ettiğini ve Çinli şirketin 2016 yılından bu yana yapılan uyarıları ve lisans anlaşmaları tekliflerini dikkate almadığını belirtiyor. Pazar araştırmacısı Strategy Analytics'in verilerine göre, TCL'nin 2018'de küresel pazarda 15 milyondan fazla akıllı telefon sattığı tahmin ediliyor. Bu cihazların büyük bir kısmında da LG patentlerinin kullanıldığı belirtiliyor.

    LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı
    Tam Boyutta Gör

    LG, telekomünikasyon teknolojisi ile ilgili patentlerde lider durumda. Almanya merkezli araştırmacı IPLytics'e göre, şirket Temmuz ayı itibariyle beşinci nesil (5G) ağ teknolojisindeki patentlerin yüzde 11'ine sahip. Aynı zamanda LTE teknolojisi ile ilgili temel patentlerde de lider konumda. LG'nin fikri mülkiyet merkezi başkanı Jeon Saeng-gyu konuyla ilgili olarak: "Fikri mülkiyet hakları, LG'nin durmak bilmeyen araştırma ve geliştirme çabalarının bir sonucudur. Teknolojilerimizin haksız kullanımına karşı sıkı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    https://www.zdnet.com/article/lg-sues-tcl-in-germany-over-lte-patents/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sercanakdik 1 hf. yeni yorumcu
    bence ortada herhangi bir ihlal yok ama bakalım neler olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı 1 hf. 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı Sonraki Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi 1 hf. Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim