Samsung Galaxy Watch 6 bekleyenlere şarj konusunda kötü haber

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 6 önümüzdeki ay Galaxy Unpacked kapsamında tanıtılacak. O tarihe gelene kadar çeşitli sızıntılarla cihazın detaylanması olası gibi duruyor. Bu anlamda gelen son bilgiler de en azından şarj konusunda pek iyiye işaret değil. Belirtilenlere göre Galaxy Watch 6 serisi Galaxy Watch 5 serisine sağlam bir yükseltme olacak olsa da, aynı kalacak olan tek şey kablosuz şarj hızı olacak.

Galaxy Watch 6, kablosuz şarj ile üzecek

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 6 bir süre önce FCC onayın geçmişti. Bu sertifika, saatin birden fazla varyantı için model numaraları gibi birkaç önemli noktayı ortaya çıkardı. Özellikle, SM-R930 ve SM-R940 model numaraları Galaxy Watch 6'nın iki farklı boyuta sahip olacağını gösteriyor. Öte yandan, SM-R935 ve SM-R945 model numaralarının Galaxy Watch 6 Classic için iki farklı saat boyutu olması bekleniyor.

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Ayrıca, bilgiler Bluetooth 5.3, NFC ve Wi-Fi desteğini ortaya koyuyor. Ek olarak Galaxy Watch 6 serisinin kablosuz şarj hızının 10W olacağı da ortaya çıktı. Ne yazık ki bu, bir önceki yılın Galaxy Watch 5'i ile aynı kablosuz şarj hızı. Yani burada bir artış yok. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'in Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile birlikte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Şirketin ayrıca Galaxy Watch 6 Classic modelinde dönen çerçeveyi yeniden kullanıma alması ve saatlerin CPU frekansında bir artışla Exynos W980 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

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