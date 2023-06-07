Samsung Galaxy Watch 6 bekleyenlere şarj konusunda kötü haber

Ayrıca, bilgiler Bluetooth 5.3, NFC ve Wi-Fi desteğini ortaya koyuyor. Ek olarak Galaxy Watch 6 serisinin kablosuz şarj hızının 10W olacağı da ortaya çıktı. Ne yazık ki bu, bir önceki yılın Galaxy Watch 5'i ile aynı kablosuz şarj hızı. Yani burada bir artış yok. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'in Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile birlikte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Şirketin ayrıca Galaxy Watch 6 Classic modelinde dönen çerçeveyi yeniden kullanıma alması ve saatlerin CPU frekansında bir artışla Exynos W980 işlemcisinden güç alması bekleniyor.
beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.
Çok iyi