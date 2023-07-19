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    Samsung Galaxy Watch 6'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı

    Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy Watch 6'nın tüm teknik özelliklerini listeleyen bir belge sızdırıldı. Böylece akıllı saat hakkında merak edilecek hiçbir detay kalmamış oldu.
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    Samsung Galaxy Watch 6'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung yaklaşan Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 da dahil olmak üzere birçok yeni cihaz tanıtmaya hazırlanıyor. SnoopyTech takma adını kullanan bir kaynak, Twitter'da akıllı saatin iki versiyonunun detaylı teknik özellikler listesini paylaştı.

    İnternete sızdırılan belgeye göre temel Galaxy Watch 6 modeli 40 mm (1.31 inç AMOLED ekran, 432x432) ve 44 mm (1.47 inç AMOLED ekran, 480x480) olmak üzere iki boyutta sunulacak. Her iki varyant da safir cam, Exynos W930 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazlar Wear OS'la çalışacak.

    Samsung Galaxy Watch 6'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 6'nın 40 mm'lik versiyonu 300 mAh pil içerirken, 44 mm'lik modeli 425 mAh batarya ile karşımıza çıkacak. Akıllı saatin gri, altın ve gümüş renk seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. IP68 sertifikası ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık da sızan detaylar arasında.

    Yazılım özellikleri listesinde, kullanıcının durumunu değerlendirebilecek ve uygun önerilerde bulunabilecek gelişmiş bir uyku izleme işlevinden bahsediliyor. Temel Galaxy Watch 6 hakkında sızdırılanlar bu kadar.

    Samsung Galaxy Watch 6'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Watch 6 Classic nasıl olacak?

    Watch 6 Classic'in 47 mm (1.47 inç AMOLED, 480x480) ve 43 mm (1.31 inç AMOLED, 432x432) olmak üzere iki farklı boyutta sunulacağı görülüyor. İşlemci, pil kapasitesi ve gövde malzemesi temel modelle aynı olacak. Şirketin yeni akıllı satleri dahili mikrofon ve hoparlörün yanı sıra sesle kontrol desteği ile donatması bekleniyor.

    Tüm Galaxy Watch 6'larda Wi-Fi, 4G (isteğe bağlı), Bluetooth 5.3, GPS ve NFC modülleri yer alacak. Ayrıca kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen miktarını ölçme (SpO2), EKG ve kalori sayacı gibi bu tür cihazlarda aşina olduğumuz fonksiyonlar da bulunacak.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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