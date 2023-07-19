Samsung Galaxy Watch 6'nın tüm teknik özellikleri sızdırıldı

İnternete sızdırılan belgeye göre temel Galaxy Watch 6 modeli 40 mm (1.31 inç AMOLED ekran, 432x432) ve 44 mm (1.47 inç AMOLED ekran, 480x480) olmak üzere iki boyutta sunulacak. Her iki varyant da safir cam, Exynos W930 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazlar Wear OS'la çalışacak.
Yazılım özellikleri listesinde, kullanıcının durumunu değerlendirebilecek ve uygun önerilerde bulunabilecek gelişmiş bir uyku izleme işlevinden bahsediliyor. Temel Galaxy Watch 6 hakkında sızdırılanlar bu kadar.
Watch 6 Classic nasıl olacak?
Watch 6 Classic'in 47 mm (1.47 inç AMOLED, 480x480) ve 43 mm (1.31 inç AMOLED, 432x432) olmak üzere iki farklı boyutta sunulacağı görülüyor. İşlemci, pil kapasitesi ve gövde malzemesi temel modelle aynı olacak. Şirketin yeni akıllı satleri dahili mikrofon ve hoparlörün yanı sıra sesle kontrol desteği ile donatması bekleniyor.
Tüm Galaxy Watch 6'larda Wi-Fi, 4G (isteğe bağlı), Bluetooth 5.3, GPS ve NFC modülleri yer alacak. Ayrıca kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen miktarını ölçme (SpO2), EKG ve kalori sayacı gibi bu tür cihazlarda aşina olduğumuz fonksiyonlar da bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)