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    Samsung Galaxy Watch 6, iki kasa boyutuyla gelecek

    Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy Watch 6 serisi FCC sertifikasını aldı. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic kasa boyutu kesinleşti.         
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    Samsung Galaxy Watch 6 serisi iki modelden oluşacak; Galaxy Watch 6 ve WAtch 6 Classic. Samsung’un yeni akıllı saatleri Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanır akıllı telefonlarla birlikte muhtemelen Temmuz - Ağustos ayında tanıtılacak. FCC listesi, Watch 6 serisi hakkında detaylı bilgiler sunmasa da saatin iki boyut seçeneğiyle geleceğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy Watch 6, FCC sertifikasını aldı

    Samsung Galaxy Watch 6 FCC sertifikası Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 6, 40mm ve 44mm kasa boyutuyla gelecek. 40mm SM-R930, 44mm SM-R940 model numarasını taşıyor. Samsung Watch 6’daki bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n/a, NFC ve GNSS olacak. Galaxy Watch 5 serisine benzer şekilde kablosuz şarj etme özeliğine sahip olacak ve önceki modelle aynı kablosuz şarj cihazını kullanacak.

    Galaxy Watch 6 Classic, popüler Watch 4 Classic’i anımsatan döner çerçevelere sahip olacak. 470x470 piksel çözünürlüklü 1.47 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak model, 425mAh bataryadan güç alacak.

    Samsung’un yeni akıllı saatlerinin önümüzdeki haftalarda diğer sertifika platformlarında görünmesiyle özelliklerine ilişkin daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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