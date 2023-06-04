Samsung Galaxy Watch 6, iki kasa boyutuyla gelecek

Samsung Galaxy Watch 6 serisi iki modelden oluşacak; Galaxy Watch 6 ve WAtch 6 Classic. Samsung’un yeni akıllı saatleri Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanır akıllı telefonlarla birlikte muhtemelen Temmuz - Ağustos ayında tanıtılacak. FCC listesi, Watch 6 serisi hakkında detaylı bilgiler sunmasa da saatin iki boyut seçeneğiyle geleceğini gösteriyor.
Samsung Galaxy Watch 6, FCC sertifikasını aldı
Galaxy Watch 6 Classic, popüler Watch 4 Classic’i anımsatan döner çerçevelere sahip olacak. 470x470 piksel çözünürlüklü 1.47 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak model, 425mAh bataryadan güç alacak.
Samsung’un yeni akıllı saatlerinin önümüzdeki haftalarda diğer sertifika platformlarında görünmesiyle özelliklerine ilişkin daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)