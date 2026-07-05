Samsung Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 saat kadranları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch 9 serisi için hazırlanan yeni saat kadranları, resmi tanıtım öncesinde internete sızdı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte beş yeni saat kadranını tanıtmayı planlıyor. Sızıntıya göre koleksiyon, sade tasarımlardan yoğun veri gösterimine odaklanan gelişmiş arayüzlere kadar farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. Bu saat kadranlarının büyük bölümünün One UI 9 Watch güncellemesiyle daha geniş kullanıcı kitlesine sunulması beklenirken, bazı gelişmiş seçeneklerin yalnızca Ultra serisine özel kalacağı ifade ediliyor.

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İşte One UI 9 Watch ile gelecek yeni saat kadranları:

Akıllı saat pazarında donanım geliştirmeleri önemli olsa da kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen unsurların başında yazılım arayüzü geliyor. Saat kadranları yalnızca görsel bir tercih olmaktan çıkıp sağlık verileri, pil durumu, hava koşulları ve günlük aktiviteler gibi bilgilerin tek bakışta takip edilmesini sağlayan işlevsel ekranlara dönüşmüş durumda. Samsung'un yeni koleksiyonunun da estetik görünüm ile veri erişilebilirliği arasında denge kurmayı amaçladığı görülüyor. Ancak bu detayların şirket tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör İlk sızıntılara göre Galaxy Watch 9'un varsayılan saat kadranı olması beklenen Analog Balance, önceki analog tasarımların daha sade ve modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. Kadran üzerinde üç farklı özelleştirilebilir bilgi alanı bulunuyor ve kullanıcıların adım sayısı, hava durumu ya da pil seviyesi gibi verileri görünümü karmaşık hale getirmeden takip etmesine olanak tanıyor. Daha dijital bir görünümü tercih eden kullanıcılar için hazırlanan Dual Digit ise büyük rakamlarla saat gösterimini desteklerken, saniyeleri takip eden dikey renk çubuğuyla farklı bir animasyon deneyimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yoğun veri görüntülemeyi tercih eden kullanıcılar için geliştirildiği belirtilen Radial Dashboard ise Samsung'un mevcut bilgi odaklı saat kadranlarının geliştirilmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyor. Merkezi dijital saatin çevresine yerleştirilen halka biçimindeki veri alanları sayesinde sağlık ölçümleri, aktivite bilgileri ve diğer sistem verileri aynı ekranda görüntülenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Galaxy Watch Ultra 2'ye özel olduğu öne sürülen Ultra Performance saat kadranı oldu. İddiaya göre bu tasarım, sportif görünümü çok sayıda bilgi halkasıyla bir araya getirirken yalnızca üst segment modelde kullanılabilecek. Aynı kadranın, karanlık ortamlarda ekran parlaklığının göz üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen Düşük Işık Modu desteğiyle geleceği de belirtiliyor. Bu modun ekranı kırmızı tonlarına dönüştürerek gece görüşünü korumaya yardımcı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yeni seçenek olan Dual Clock Dashboard ise özellikle sık seyahat eden veya farklı ülkelerde çalışan kullanıcıları hedefliyor. Tasarımın aynı anda iki farklı zaman dilimini gösterebildiği ve mevcut bilgi panosu yapısını korurken uluslararası kullanım senaryolarına uygun yeni bir düzen sunduğu aktarılıyor.

Paylaşılan bilgilere göre yeni saat kadranlarının büyük kısmı One UI 9 Watch güncellemesinin parçası olarak uyumlu Galaxy Watch modellerine zaman içinde sunulacak. Buna karşın Ultra Performance gibi gelişmiş tasarımların yalnızca Galaxy Watch Ultra serisine özel kalabileceği öne sürülüyor. Samsung'un bu yazılım stratejisinin, temel kullanıcı deneyimini geniş cihaz ekosistemine taşırken premium modelleri yazılımsal özelliklerle de farklılaştırmayı hedeflediği değerlendiriliyor. Resmi tanıtımla birlikte bu sızıntıların ne ölçüde doğrulanacağı ise Galaxy Unpacked etkinliğinde netlik kazanacak.

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Samsung Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 saat kadranları ortaya çıktı

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