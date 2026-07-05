Samsung Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 saat kadranları ortaya çıktı

İşte One UI 9 Watch ile gelecek yeni saat kadranları:
Akıllı saat pazarında donanım geliştirmeleri önemli olsa da kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen unsurların başında yazılım arayüzü geliyor. Saat kadranları yalnızca görsel bir tercih olmaktan çıkıp sağlık verileri, pil durumu, hava koşulları ve günlük aktiviteler gibi bilgilerin tek bakışta takip edilmesini sağlayan işlevsel ekranlara dönüşmüş durumda. Samsung'un yeni koleksiyonunun da estetik görünüm ile veri erişilebilirliği arasında denge kurmayı amaçladığı görülüyor. Ancak bu detayların şirket tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.
Paylaşılan bilgilere göre yeni saat kadranlarının büyük kısmı One UI 9 Watch güncellemesinin parçası olarak uyumlu Galaxy Watch modellerine zaman içinde sunulacak. Buna karşın Ultra Performance gibi gelişmiş tasarımların yalnızca Galaxy Watch Ultra serisine özel kalabileceği öne sürülüyor. Samsung'un bu yazılım stratejisinin, temel kullanıcı deneyimini geniş cihaz ekosistemine taşırken premium modelleri yazılımsal özelliklerle de farklılaştırmayı hedeflediği değerlendiriliyor. Resmi tanıtımla birlikte bu sızıntıların ne ölçüde doğrulanacağı ise Galaxy Unpacked etkinliğinde netlik kazanacak.