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Tam Boyutta Gör Bir süredir Galaxy Watch ailesine uygun fiyatlı bir FE modeli ekleneceği konuşuluyor. Hatta Samsung'un resmi web sitesinden biri de dahil olmak üzere bunu kanıtlayacak çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Ancak akıllı saatin fiyatı ve çıkış tarihi belirsizdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Watch FE için ilk fiyat ve tarih bilgisi paylaşıldı.

Samsung Galaxy Watch FE çıkış tarihi ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Watch FE, çok sayıda sızıntının ardından şimdi de Amazon İtalya'da listelenmeye başladı. Sayfa, akıllı saat hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak Siyah, Gümüş ve Pembe Altın olmak üzerre renk seçeneklerini doğruluyor. Ayrıca 40x10x39 mm ve 26,6 gram ağırlık gibi ölçülere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Ancak en önemlisi, Galaxy Watch FE 199 euroluk bir fiyatla listelendi ve bu da büyük ihtimalle 199$'a karşılık gelecek. Ayrıca 40 mm Galaxy Watch 6'nın fiyatı şu anda yalnızca 189 € olduğundan, promosyonlar yoluyla daha da cazip fiyatlar ile karşılaşabiliriz. Üstelik Galaxy Watch FE'nin 24 Haziran'da sahne alması bekleniyor.

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Daha önceki sızıntılara dönersek, Galaxy Watch FE'nin 2021'de tanıtılan Galaxy Watch 4'ün yeniden markalanmış bir sürümü olacağı söyleniyor. Buna göre ön yüzünde 1,2 inç Süper AMOLED 396 x 396 piksel ekran, 5ATM/IP68/MIL-STD-810H dayanıklılık, alüminyum gövde ve 247 mAh bataryasıyla 30 saat pil ömrü sunacak.

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Samsung Galaxy Watch FE çıkış tarihi ortaya çıktı