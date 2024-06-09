Samsung Galaxy Watch FE çıkış tarihi ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Watch FE, çok sayıda sızıntının ardından şimdi de Amazon İtalya'da listelenmeye başladı. Sayfa, akıllı saat hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak Siyah, Gümüş ve Pembe Altın olmak üzerre renk seçeneklerini doğruluyor. Ayrıca 40x10x39 mm ve 26,6 gram ağırlık gibi ölçülere sahip olacak.
Daha önceki sızıntılara dönersek, Galaxy Watch FE'nin 2021'de tanıtılan Galaxy Watch 4'ün yeniden markalanmış bir sürümü olacağı söyleniyor. Buna göre ön yüzünde 1,2 inç Süper AMOLED 396 x 396 piksel ekran, 5ATM/IP68/MIL-STD-810H dayanıklılık, alüminyum gövde ve 247 mAh bataryasıyla 30 saat pil ömrü sunacak.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_watch_fe_shows_up_in_amazon_listing-news-63196.php https://www.gsmarena.com/heres_when_samsungs_galaxy_watch_fe_will_be_released-news-63192.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.