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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch X firmanın yeni Premium saati olacak

    Samsung’un Apple Watch Ultra serisinin karşısına çıkaracağı yeni akıllı saatinin beklentilerin aksine Ultra değil Watch X isimlendirmesine sahip olacağı iddia ediliyor.
    Samsung’un Apple Watch Ultra serisinin karşısına çıkaracağı yeni akıllı saatinin beklentilerin aksine Ultra değil Watch X isimlendirmesine sahip olacağı iddia ediliyor. Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Samsung Galaxy Watch 7 serisi ile birlikte firmanın bir de Ultra versiyonu piyasaya süreceği gündeme geliyordu. Apple Watch Ultra ile rekabet edecek kaslı modelin isim değiştireceği iddia ediliyor.

    Samsung Galaxy Watch X iddiaları

    Samsung’un yeni modeli mevcut seriden ayrı bir yere konumlandırmak için Galaxy Watch X isimlendirmesini kullanacağı belirtiliyor. Yeni akıllı saatte dalgıçlık branşı odak noktası olarak belirlenmiş.  

    100 metreye kadar su altında kullanıma uygun olarak etiketlenen cihazın bu rakamı basınç oranı olarak tanımladığı, asıl su altı mesafesinin 40 metre civarı olduğu vurgulanıyor. Yaklaşık 4 güne kadar kullanım süresi sunan cihazın 578mAh bataryası olacağı ifade ediliyor. Batarya önceki nesle göre yüzde 50 daha hızlı şarj olacak.

    Samsung’un ilk hacimli üretime giren 3nm yongası Exynos W1000 ile desteklenecek saatin uzun kullanım süreleri de bu sayede elde ediliyor. Samsung Galaxy Watch X modeli 24 Haziran tarihinde Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük ile birlikte tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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