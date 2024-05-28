Samsung Galaxy Watch X firmanın yeni Premium saati olacak

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Tam Boyutta Gör Bir süredir Samsung Galaxy Watch 7 serisi ile birlikte firmanın bir de Ultra versiyonu piyasaya süreceği gündeme geliyordu. Apple Watch Ultra ile rekabet edecek kaslı modelin isim değiştireceği iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Watch X iddiaları

Samsung’un yeni modeli mevcut seriden ayrı bir yere konumlandırmak için Galaxy Watch X isimlendirmesini kullanacağı belirtiliyor. Yeni akıllı saatte dalgıçlık branşı odak noktası olarak belirlenmiş.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra'nın tasarımı sızdırıldı 4 gün önce eklendi

100 metreye kadar su altında kullanıma uygun olarak etiketlenen cihazın bu rakamı basınç oranı olarak tanımladığı, asıl su altı mesafesinin 40 metre civarı olduğu vurgulanıyor. Yaklaşık 4 güne kadar kullanım süresi sunan cihazın 578mAh bataryası olacağı ifade ediliyor. Batarya önceki nesle göre yüzde 50 daha hızlı şarj olacak.

Samsung’un ilk hacimli üretime giren 3nm yongası Exynos W1000 ile desteklenecek saatin uzun kullanım süreleri de bu sayede elde ediliyor. Samsung Galaxy Watch X modeli 24 Haziran tarihinde Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük ile birlikte tanıtılacak.

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