Samsung Galaxy Watch X firmanın yeni Premium saati olacak

Samsung Galaxy Watch X iddiaları
Samsung’un yeni modeli mevcut seriden ayrı bir yere konumlandırmak için Galaxy Watch X isimlendirmesini kullanacağı belirtiliyor. Yeni akıllı saatte dalgıçlık branşı odak noktası olarak belirlenmiş.
100 metreye kadar su altında kullanıma uygun olarak etiketlenen cihazın bu rakamı basınç oranı olarak tanımladığı, asıl su altı mesafesinin 40 metre civarı olduğu vurgulanıyor. Yaklaşık 4 güne kadar kullanım süresi sunan cihazın 578mAh bataryası olacağı ifade ediliyor. Batarya önceki nesle göre yüzde 50 daha hızlı şarj olacak.
Samsung’un ilk hacimli üretime giren 3nm yongası Exynos W1000 ile desteklenecek saatin uzun kullanım süreleri de bu sayede elde ediliyor. Samsung Galaxy Watch X modeli 24 Haziran tarihinde Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük ile birlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.