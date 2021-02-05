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    Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bu yıl içinde satışa sunmaya hazırlandığı katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün lansman tarihi sızdırıldı.
    05 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı
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    Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelleriyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmak için acele etmese de, bu durum cihazlarla ilgili sızıntıları önlemeye yetmiyor. Şirkete yakın kaynaklar, akıllı telefonların lansman tarihini sızdırdı bile.

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    Samsung konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Ice Universe twitter hesabına göre, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini beklemek için beş ay kaldı. Tahmin doğru çıkarsa Samsung, Temmuz 2021'de bir sunum yapacak ve bu Z Fold 2'nin 2020'de tanıtıldığı tarihten dört hafta önce.

    Samsung lansman tarihlerini öne çekti

    Aynı zamanda, analistler Samsung'un yıllardır belirlenen programdan bir ay önce duyuruları organize etme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyorlar. Zira Galaxy S21 amiral gemisi serisi, geçen yıl olduğu gibi Şubat ayında değil, Ocak ayında tanıtılmıştı.

    İlk duyumlara göre, Samsung Galaxy Z Fold 3 ikinci nesil UTG koruyucu kaplama gelecek. Cihazın ana 120 Hz'lik esnek ekranının boyutu 7.55 inç, ikincil olanın ise 6.21 inç olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 3'ü bekleyenler için en önemli yeniliklerden biri, cihazın S Pen kalem desteğine sahip olması. Galaxy Z Flip 3 modelinin ise Lite adı altında daha uygun bir modifikasyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte senin gibi geri kafalılar yüzünden dandik mallar burada
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık Samsung yerine Xiaomi veya oppo alın . En azından ülkemize fabrika kurup istihdam sağlayacaklar. Samsung bugune kadar ülkemize ne yatırım yaptı hiç bir şey ! Hatta eskisi gibi satış sonrası servis hizmeti de iyi değil bir sorun olduğun da genelde kullanıcı hatası diye geçiştiriyorlar.
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