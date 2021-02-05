Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı

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Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelleriyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmak için acele etmese de, bu durum cihazlarla ilgili sızıntıları önlemeye yetmiyor. Şirkete yakın kaynaklar, akıllı telefonların lansman tarihini sızdırdı bile.

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Samsung konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Ice Universe twitter hesabına göre, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini beklemek için beş ay kaldı. Tahmin doğru çıkarsa Samsung, Temmuz 2021'de bir sunum yapacak ve bu Z Fold 2'nin 2020'de tanıtıldığı tarihten dört hafta önce.

Samsung lansman tarihlerini öne çekti

Aynı zamanda, analistler Samsung'un yıllardır belirlenen programdan bir ay önce duyuruları organize etme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyorlar. Zira Galaxy S21 amiral gemisi serisi, geçen yıl olduğu gibi Şubat ayında değil, Ocak ayında tanıtılmıştı.

İlk duyumlara göre, Samsung Galaxy Z Fold 3 ikinci nesil UTG koruyucu kaplama gelecek. Cihazın ana 120 Hz'lik esnek ekranının boyutu 7.55 inç, ikincil olanın ise 6.21 inç olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 3'ü bekleyenler için en önemli yeniliklerden biri, cihazın S Pen kalem desteğine sahip olması. Galaxy Z Flip 3 modelinin ise Lite adı altında daha uygun bir modifikasyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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