Samsung Galaxy Z Flip 4’ün bataryası görüntülendi: daha yüksek kapasiteye sahip olacak

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Samsung’un ağustos ayında tanıtması beklenen yeni Galaxy Z telefonları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Samsung’un popüler katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’in yeni modelinin bataryası görüntülendi.

Samsung Galaxy Z Flip 4 canlı olarak görüntülendi 2 gün önce eklendi

Galaxy Z Flip 4 daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip olacak

Galaxy Z Flip 3, oldukça başarılı ve beğenilen bir akıllı telefon olmayı başarmıştı ancak birçok kullanıcı, cihazın batarya ömrünün yeteri kadar performans veremediğini belirtmişti. Görünüşe göre Samsung, kullanıcıları dinlemiş ve hatrı sayılır bir batarya güncellemesine gitmiş. Çift batarya kullanacak Z Flip 4’ün bataryaları görüntülendi ve bataryaların detayları belirlendi. Samsung SDI tarafından geliştirilen bataryalardan biri 1040mAh kapasiteye sahipken diğeri 2555mAh kapasiteye sahip. Toplamı 3595mAh bataryaya sahip olacak cihaz, büyük ihtimal 3700mAh olarak pazarlanacaktır. 3700mAh batarya ile Galaxy Z Flip 4, önceki nesile göre %12 kapasite artışı sunacak.

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Galaxy Z Zlip 4, önceki nesile göre neredeyse aynı boyutları sunacak ve böylece cihaz çok kalınlaşmadan batarya kapasitesi hatırı sayılır miktarda artmış olacak. Galaxy Z Flip 4’ün hızlı şarj desteğinin ise 15W’tan 25W’a çıkartılması bekleniyor. Ayrıca daha verimli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelecek Z Flip 4, önceki nesile göre daha iyi bir batarya performansı sunacaktır.

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