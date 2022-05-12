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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir pazara erken girmesi ve bu teknoloji için ciddi yatırımlar yapması ile pazarda açık ara farkla lider olmayı başardı. Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 ile oldukça beğeni alan Samsung, yeni katlanabilir cihazı için hazırlık yapıyor.

Galaxy Z Flip 4’ün tasarımı hayal kırıklığına uğratıyor

Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından @OnLeaks, 91mobiles ile ortak olarak Galaxy Z Flip 4’ün ilk görüntülerini paylaştı. Galaxy Z Flip 4, Z Flip 3’e oldukça benzeyerek birazcık hayal kırıklığı yaratıyor. Galaxy Z Flip 3, tasarım konusunda ciddi anlamda beğenilse de Z Flip 4’ün yeteri kadar değişiklik getirmediği görülüyor. Ufak boyut farklılıkları yaşaması beklenen cihaz, alüminyum çerçeve ve cam arka panele sahip olacak.

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Z Flip 4, Samsung’un her sene yaptığı gibi daha gelişmiş ve güvenli bir menteşe sistemi ile gelecektir. Yine çift kameraya sahip olması beklenen cihazın dış ekranı, Z Flip 3’e göre biraz daha büyük olabilir ancak görseller, kullanımda değişiklik yaratacak bir boyut farkı olmadığını gözler önüne seriyor. 6.7 inç ekrana sahip olacak cihaz, büyük ihtimalle Snapdragon 8 Gen 1 çipi ile donatılacak. Samsung Galaxy Z Flip 4, bu senenin ikinci yarısında Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Watch 5 ile birlikte tanıtılacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 4'ün ilk görüntüleri geldi