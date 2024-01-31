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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 6 daha büyük bir bataryaya sahip olabilir

    Samsung, bu yıl yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi olan Galaxy Z Flip 6’nın Galaxy Z Flip 5'ten daha büyük bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor.
    Samsung Galaxy Z Flip 6 daha büyük bir bataryaya sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu cihazların bu yılın temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu tarih yaklaştıkça telefonlar hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son gelen bilgiler ise Galaxy Z Flip 6'nın Galaxy Z Flip 5'ten daha büyük bir bataryaya sahip olacağını ortaya koyuyor.

    Galaxy Z Flip 6, 4.000mAh bataryaya sahip olabilir

    Ağustos 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 3, 3.300mAh bataryaya sahipti. Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5'te pil boyutunu 3.700mAh'e yükseltmişti. Şimdi ise Samsung’un batarya kapasitesini bir kez daha artıracağı söyleniyor. Belirtilenlere göre Galaxy Z Flip 6, çift batarya yapılandırmasında 1.097mAh (nominal değer) kapasiteli bir hücre ve 2.790mAh (nominal değer) kapasiteli ikinci bir hücre içererek toplamda 3.887mAh (nominal değer) sunacak. Galaxy S24’te tipik değeri 4.000mAh olan 3.880mAh (nominal değer) batarya vardı. Dolayısıyla Galaxy Z Flip 6’da da 4.000mAh batarya göreceğiz gibi duruyor.

    Batarya dışında Galaxy Z Flip 6'nın selefine kıyasla daha büyük iç ve dış ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Hatırlamak gerekirse, Z Flip 5, iç kısımda 6,7 inç katlanabilir FHD+ AMOLED ekran ve 3,4 inç dış ekran ile geliyordu. Z Flip 6 için iç ekranın tam boyutu henüz açıklanmamış olsa da, 3,9 inçlik dış ekrana sahip olacağı söyleniyor.

    Ayrıca, Z Flip 6'nın geçen yılki 12 megapiksel birincil kamera yerine 50 megapiksel kamera sensörüne sahip olacak. Diğer kameralar hakkında ise şimdilik bir bilgi yok. Buna ek olarak yeni Galaxy Z serisinin tamamı Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ve Galaxy AI özellikleriyle donatılmış olarak gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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