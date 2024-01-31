Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu cihazların bu yılın temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu tarih yaklaştıkça telefonlar hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son gelen bilgiler ise Galaxy Z Flip 6'nın Galaxy Z Flip 5'ten daha büyük bir bataryaya sahip olacağını ortaya koyuyor.

Galaxy Z Flip 6, 4.000mAh bataryaya sahip olabilir

Ağustos 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 3, 3.300mAh bataryaya sahipti. Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5'te pil boyutunu 3.700mAh'e yükseltmişti. Şimdi ise Samsung’un batarya kapasitesini bir kez daha artıracağı söyleniyor. Belirtilenlere göre Galaxy Z Flip 6, çift batarya yapılandırmasında 1.097mAh (nominal değer) kapasiteli bir hücre ve 2.790mAh (nominal değer) kapasiteli ikinci bir hücre içererek toplamda 3.887mAh (nominal değer) sunacak. Galaxy S24’te tipik değeri 4.000mAh olan 3.880mAh (nominal değer) batarya vardı. Dolayısıyla Galaxy Z Flip 6’da da 4.000mAh batarya göreceğiz gibi duruyor.

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Batarya dışında Galaxy Z Flip 6'nın selefine kıyasla daha büyük iç ve dış ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Hatırlamak gerekirse, Z Flip 5, iç kısımda 6,7 inç katlanabilir FHD+ AMOLED ekran ve 3,4 inç dış ekran ile geliyordu. Z Flip 6 için iç ekranın tam boyutu henüz açıklanmamış olsa da, 3,9 inçlik dış ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Ayrıca, Z Flip 6'nın geçen yılki 12 megapiksel birincil kamera yerine 50 megapiksel kamera sensörüne sahip olacak. Diğer kameralar hakkında ise şimdilik bir bilgi yok. Buna ek olarak yeni Galaxy Z serisinin tamamı Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ve Galaxy AI özellikleriyle donatılmış olarak gelmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 6 daha büyük bir bataryaya sahip olabilir