Samsung Galaxy Z Flip 6 daha büyük bir bataryaya sahip olabilir

Galaxy Z Flip 6, 4.000mAh bataryaya sahip olabilir
Ağustos 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 3, 3.300mAh bataryaya sahipti. Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5'te pil boyutunu 3.700mAh'e yükseltmişti. Şimdi ise Samsung’un batarya kapasitesini bir kez daha artıracağı söyleniyor. Belirtilenlere göre Galaxy Z Flip 6, çift batarya yapılandırmasında 1.097mAh (nominal değer) kapasiteli bir hücre ve 2.790mAh (nominal değer) kapasiteli ikinci bir hücre içererek toplamda 3.887mAh (nominal değer) sunacak. Galaxy S24’te tipik değeri 4.000mAh olan 3.880mAh (nominal değer) batarya vardı. Dolayısıyla Galaxy Z Flip 6’da da 4.000mAh batarya göreceğiz gibi duruyor.
Batarya dışında Galaxy Z Flip 6'nın selefine kıyasla daha büyük iç ve dış ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Hatırlamak gerekirse, Z Flip 5, iç kısımda 6,7 inç katlanabilir FHD+ AMOLED ekran ve 3,4 inç dış ekran ile geliyordu. Z Flip 6 için iç ekranın tam boyutu henüz açıklanmamış olsa da, 3,9 inçlik dış ekrana sahip olacağı söyleniyor.
Ayrıca, Z Flip 6'nın geçen yılki 12 megapiksel birincil kamera yerine 50 megapiksel kamera sensörüne sahip olacak. Diğer kameralar hakkında ise şimdilik bir bilgi yok. Buna ek olarak yeni Galaxy Z serisinin tamamı Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ve Galaxy AI özellikleriyle donatılmış olarak gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.